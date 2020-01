Prefeitura convoca 28 candidatos aprovados em processos seletivos da SAS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), os editais de convocação dos candidatos classificados nos processos seletivos para as funções de Merendeiro, Auxiliar Administrativo e Financeiro, Auxiliar de Manutenção, Educador Social, Cuidador Social, Psicólogo e Visitador. Foram convocadas 28 pessoas, no total.

Conforme o Edital nº 03/2019-11, os 05 (cinco) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Merendeiro (89ª à 93ª) deverão comparecer no dia 23 de janeiro de 2020, às 13h30, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena nº 3.297 – Centro, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

** Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 03/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.493 de 14 de fevereiro de 2019.

Conforme o Edital nº 06/2019-42, os 05 (cinco) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Auxiliar Administrativo e Financeiro (263ª à 267ª) e os 05 (cinco) candidatos aprovados para a função de Auxiliar de Manutenção (311ª à 315ª) deverão comparecer no dia 23 de janeiro de 2020, às 08h30, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena nº 3.297 – Centro, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

** Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 06/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.590 de 29 de maio de 2019.

Conforme o Edital nº 06/2019-43, os 04 (quatro) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Educador Social (261ª à 264ª) e os 05 (cinco) candidatos aprovados para a função de Cuidador Social (171ª à 175ª) deverão comparecer no dia 23 de janeiro de 2020, às 13h30, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena nº 3.297 – Centro, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

** Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 06/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.590 de 29 de maio de 2019.

Conforme o Edital nº 11/2019-09, o candidato aprovado na 12ª colocação na função de Psicólogo deverá comparecer no dia 22 de janeiro de 2020, às 08h30, na Gerência de Movimentação e Lotação – Seges, localização na Avenida Afonso Pena nº 3.297 – Paço Municipal, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

** Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 11/2019-01, republicado no Diogrande nº 5.630 de 22 de julho de 2019.

Conforme o Edital nº 14/2019-11, os 03 (três) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Visitador (32ª à 34ª) para atuar no Programa “Criança Feliz” da SAS, deverão comparecer no dia 23 de janeiro de 2020, às 13h30, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena nº 3.297 – Centro, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

** Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 14/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.668 de 30 de agosto de 2019.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

As relações nominais dos candidatos e da documentação necessária para apresentação estão publicadas na edição nº 5.811 do Diogrande, que pode ser conferida no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande