Prefeitura convoca 203 aprovados em concursos da Saúde e Procurador do Município

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, convoca os candidatos classificados nos Concursos Públicos da PMCG para se manifestarem no prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação do Edital publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (19), para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Os convocados deverão enviar email no endereço convoca.posse.pmcg@gmail.com ou comparecer na Gerência de Seleção de Recursos Humanos, localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro.

Estão sendo chamados para assumirem seus cargos candidatos os aprovados em concursos do ano de 2016 e 2019.

Referente ao Concurso Público de Provas e Títulos PMCG / 2016 (Edital de Homologação n. 02/22/2016), está sendo convocado: um administrador, 9 odontólogos PSF e 2 fisioterapeutas.

Já referente ao Concurso Público de Provas e Títulos Sesau/2019 (Edital de Homologação n. 21/2019), estão sendo chamados para assumirem seus cargos: 18 assistentes de serviços de saúde, 6 auxiliares de saúde bucal, 36 enfermeiros, 6 farmacêuticos, 9 fonoaudiólogos, 40 médicos clínico geral, 4 médicos endocrinologista adulta, um médico endocrinologista pediátrico, um médico infectologista pediátrico, 28 médicos PSF, 19 técnicos de enfermagem e cinco técnicos de imobilização ortopédica.

Das vagas para pessoas com deficiência, estão sendo chamados 2 assistentes de serviços de saúde, 3 enfermeiros e 1 técnico de enfermagem. Também estão sendo chamados da cota para pessoas Negras: um assistente de serviços de saúde, 3 enfermeiros, e 2 técnicos de enfermagem. E um enfermeiro cotista indígena.

Do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo do Procurador Geral do Município – PGM / 2019 (Edital de Homologação n. 15/2019), estão sendo chamados 9 procuradores das vagas gerais, um das vagas para PCD e um das vagas para Negro.