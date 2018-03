Prefeitura contempla pequenos agricultores de Campo Grande com maquinários e implementos rurais

Na oportunidade foram entregues os certificados aos concluintes de três cursos de Aprendizagem Rural - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc) realizou nesta sexta-feira (2), no auditório da Esplanada Ferroviária, ato para assinatura de termo de Cessão de Uso de Máquinas e Implementos Rurais para nove associações de produtores da Capital. Na oportunidade foram entregues os certificados aos concluintes de três cursos de Aprendizagem Rural.

A prefeitura vai disponibilizar os tratores e demais equipamentos para as comunidades desenvolverem suas atividades agrícolas. As patrulhas mecanizadas têm papel fundamental na produção da agricultura familiar e a cessão de uso será de até dois anos.

O ato desta sexta-feira contemplou as seguintes entidades: Associação de Pequenos Produtores Rurais Terra Boa, Associação dos Moradores e Produtores da Região das Três Barras, Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Colônia de Risolândia Região de Aguão, Associação de Moradores do Assentamento Estrela Campo Grande.

E, também, Associação Sucuri da Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul, Associação de Trabalhadores Rurais São Luiz de Mato Grosso do Sul, Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola “Chácara do Buriti”, Associação dos Produtores Rurais de Rochedinho, Associação dos Agricultores Familiares do Conquista.

Em seu pronunciamento, Marquinhos Trad enalteceu o esforço do trabalho dos pequenos produtores. “O objetivo da Prefeitura é realizar um governo para todos. A agricultura familiar está presente no cotidiano de todos nós, desde o momento do nosso café da manhã até o jantar. O alimento que chega até a nossa casa é fruto do trabalho dessas pessoas”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, enalteceu o apoio que o prefeito Marquinhos Trad vem dando ao setor produtivo. “Esse apoio tem sido expressivo e fundamental para garantir bons resultados em todas as áreas, com destaque para a agricultura familiar”, afirmou o secretário, citando ainda o grande vazio na produção confirmado pelo fato de que Campo Grande produz apenas 4% de tudo que consome no setor da alimentação. “Temos muito trabalho pela frente”, concluiu.





Adão Soares do Amaral, presidente da Associação de Trabalhadores Rurais São Luiz de Mato Grosso do Sul, falou sobre a importância dos equipamentos para as entidades. “Hoje a agricultura familiar tem a dificuldade de realizar a tarefa por falta de equipamento certo, na hora de fazer o plantio. E, com uma patrulha dessa na comunidade vamos estar com o plantio em dia e em condições de fornecer a produção no momento certo como a gente é cobrado”.

Responsabilidade para usar e proteger o equipamento, essa é a preocupação demonstrada pelo presidente da Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Colônia de Risolândia Região de Aguão, Daniel dos Santos. “Quando assinamos esse termo, a gente sabe a responsabilidade que temos porque é um equipamento comunitário. A patrulha vai trazer muitos benefícios à comunidade, os produtores vão ter suas terras preparadas com maquinário de qualidade. A comunidade está muito satisfeita em receber esses equipamentos”, concluiu.

O ato desta sexta-feira serviu também para a entrega de certificados aos concluintes de três cursos, realizados em parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de MS (Fetagri), Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Campo Grande e Região (Sintraf/MS) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Em 2017 os cursos qualificaram os produtores em Produção Artesanal de Embutidos e Defumados, Processamento Caseiro de Banana, Produção de Conserva de Frutas, Cultivo Orgânico de Hortaliças, Plantio e Manejo Básico de Pomar – Cultivo de Maracujá, Piscicultura Avançada, Implantação e Manejo Básico de Horta, Manejo de Pastejo e Operador de Tratores com Arados Agrícolas.

O evento contou com a presença do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cezar Lacerda; do vereador Pastor Jeremias e os representantes da Fetagri, Elias Dias de Freitas e da Agraer, Arakem Midon.