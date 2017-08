Mais de 500 famílias foram contempladas com moradias da Emha nesta quinta-feira

A noite desta quinta-feira (25) simbolizou um marco na vida de centenas de famílias que aguardavam a oportunidade de regularizar a situação de moradia havia décadas, mas que não conseguiam por não haver, anteriormente, política específica em atendimento a este público. Durante evento em homenagem aos 118 anos de Campo Grande, ocorrido no Teatro de Arena do Horto Florestal, a Agência Municipal de Habitação (Emha), por intermédio do Programa Lote Legal – A Conquista do Sonho! – beneficiou mais de 500 titulares com contratos para regularizar seus lotes com moradias consolidadas e já inseridas na malha urbana da Capital.

O prefeito Marquinhos Trad, juntamente com a vice, Adriane Lopes, pontuou que esta é uma conquista histórica, já que é conhecedor desta realidade por ter sido secretário da já extinta pasta de Assuntos Fundiários de Campo Grande. “Vocês vão começar a pagar e vão ter o que é de vocês. Não terão de dar satisfação a ninguém. É ter a liberdade de dizer: hoje eu posso melhorar a minha casa, posso investir no meu terreno porque hoje eu sei que esse pedaço de chão pertence a mim”, ressaltou o prefeito da Capital.

A Conquista do Sonho

Para o diretor-presidente da Emha, Enéas Netto, a Agência passa por uma transformação e pela moralização de todos os procedimentos de trabalho, com destaque à regularização fundiária, para beneficiar aqueles que aguardavam há muitos anos. “Hoje, uma das áreas que estamos regularizando é a do Jardim Futurista, um parcelamento aprovado em 1962, posteriormente desapropriado e que teve o processo de regularização iniciado em 2011. Entretanto, ele foi arquivado em 2013. Agora, realizamos o desarquivamento destes processos e estreitamos os laços com os cartórios para que pudesse dar certo”, explicou.

A beneficiária Victoria José de Arruda Rodrigues, 81 anos, afirmou que sonho de ter sua moradia regularizada estava finalmente se tornando realidade. “É muito bom a gente ter um lar para viver, é uma bênção de Deus. E eu esperei mais de 30 anos por esse momento, mas valeu à pena”, disse, emocionada.

Também estiveram presentes na solenidade Cleiton Freitas Franco, diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), Ilza Mateus de Souza, secretária Municipal de Educação (Semed), Paulo Fernando Garcia Cardoso, diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), além de lideranças e conselheiros comunitários de Campo Grande.

Áreas regularizadas – Tratam-se de moradias fixadas em áreas consolidadas, ocupadas em sua maioria há 20 ou até 30 anos, tais como habitações no Jardim Futurista, Bosque da Esperança, Jardim Panorama, Aero Rancho, Jardim Anache, entre outros. No total, mais de 500 contratos foram firmados com beneficiários localizados em 17 áreas de Campo Grande.

