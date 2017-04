Reforma da Praça do Guanandi e implantação de academias são viabilizadas após contrato estendido

As rachaduras no chão são armadilhas para quem anda pela praça / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Público, conseguiu prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Repasse feito com a Caixa Econômica, referente ao projeto “Reforma de Praça do Guanandi e implantação de academias de saúde em diversos bairros de Campo Grande”.

Com isso, o bairro Guanandi I que tem projeto firmado desde 2012, e que venceria agora no fim de abril, vai ter garantida a reforma da tão sonhada praça.

Presidente da Associação de Moradores do Bairro Guanandi, Leondas Delmondes , conta a importância da prorrogação do projeto. “Há muito tempo solicitamos a reforma da praça. São cerca de quatro anos tentando fazer o projeto sair do papel. O Guanandi I hoje não tem uma área de lazer, o campo de futebol na praça foi a Associação de Moradores que fez. A garantia da execução deste projeto, que venceria ainda neste mês, é uma vitoria para a comunidade”, salienta.

"A construção da academia ao ar livre é outro pedido antigo dos moradores da região - conta Leondas (Donda) - que será finalizado junto com o mesmo projeto".

A reforma da Praça do Guanandi e a implantação das academias integram o projeto “Praça da Juventude”. Criado em 2007, o programa objetiva levar equipamentos esportivos públicos e qualificados para a população, e ao mesmo tempo, tornar ponto de encontro e referência para a juventude.

Mais do que um espaço físico para a prática de esportes, a Praça da Juventude é uma área de convivência comunitária onde são realizadas atividades culturais e de lazer para a população.

Para participar do projeto, a propriedade do terreno deve ser do ente que firma o contrato para execução da obra, no caso, a Prefeitura de Campo Grande. O recurso para execução da obra é de três formas: dotação própria do Ministério do Esporte, recursos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronasci, ou emendas parlamentares. Para a Praça do Guanandy e implantação de academias de saúde houve emenda parlamentar do deputado federal Luiz Henrique Mandetta.

Veja Também

Comentários