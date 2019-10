Prefeitura compra mais 18.203 luminárias e 58% da iluminação pública será de LED

A Prefeitura de Campo Grande assinou um contrato e oficializou os aditivos para compra de mais 18.203 luminárias de LED, investimento de quase R$ 10 milhões. É a continuidade do planejamento de instalação de 46.250 luminárias até julho de 2020. Neste cenário, em 9 meses, 58% da iluminação pública da cidade (formada por aproximadamente 110 mil lâmpadas) terá a nova tecnologia.

Nos últimos 90 dias, foram instaladas 16 mil luminárias de LED, atendendo principalmente as saídas da cidade e principais vias de acesso aos bairros . A Prefeitura espera receber dos fornecedores mais 4 mil , para chegar a marca de 20 mil luminárias , o que corresponde a 43% das 46.250 mil programadas para serem instaladas até o final de 2020.

Além de mais econômicas e de maior durabilidade, as luminárias de LED, desde que haja uma central de monitoramento, terão a luminosidade regulada à distância, além de serem ligadas e desligadas remotamente.

Aditivo

Como todas as 11.182 luminárias previstas nos lotes 2,4 e 6 já foram adquiridas, foi preciso um aditivo de 25% no valor de R$ 3,1 milhões para viabilizar a compra de mais 5.390 luminárias.

Já a partir da liberação de 25% do saldo da ata de registro de preços, foi assinado contrato com a Devalle Materiais Elétrico vencedora de três lotes, no valor de R$ 6.881.585,69. Serão adquiridas 12.138 luminárias, sendo 2.813 de 50 w de potência; 5 mil de 20 w (5 mil) e mais 5 mil de 150 w de potência.