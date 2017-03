Prefeitura comemora semana da mulher com curso de artesanato

A Semana da Mulher está sendo comemorada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) com uma programação voltada com aulas de confecção de peças de artesanatos em garrafas, caixas de ovos e produção de aromatizantes.

De acordo com a presidente do Sindicato de Artesanato de Mato Grosso do Sul, Jane Arguello comemorar a Semana da Mulher com aulas de artesanato é um presente para as mulheres. “Vai ser uma semana produtiva e vamos ensinar como fazer as peças e assim oferecer a oportunidade de melhorar a renda por meio da arte”.

Valdete da Mota, 40, moradora do bairro Zé Pereira está participando do curso decorativo em garrafas. “Para nós é uma oportunidade de aprender algo diferente. O mais importante que estamos fazendo o curso na semana da mulher. Ato que mostra que a Prefeitura tem políticas públicas para as mulheres. Ganhar o sustento também empondera as mulheres”.

Maria Cerejo, 68, moradora do bairro São Francisco gostou das instalações da Sedesc. “A gente sai um pouco da rotina caseira, conhece a secretaria e este espaço que está destinado para fazer o curso de artesanato. E vamos comemorar a Semana da Mulher aprendendo confeccionar artes em garrafas, caixas”, comentou.

Cronograma:

Segunda-feira (6): Confecção de garrafa decorada.

Terça-feira (7): Confecção de Arandelas.

Quarta-feira (8): Confecção de Flor de Láp

Quinta-feira (9): Confecção de Flores com caixas de ovos.

Sexta-feira (10): Produção de Aromatizantes.

