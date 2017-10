Prefeitura comemora dia nacional da Guarda Civil Municipal

Hoje pela manhã (10) aconteceu o 1º Culto ecumênico da Guarda Civil Municipal de Campo Grande, este é apenas o inicio de um futuro trabalho de capelania que está em projeto para ser desenvolvido na guarda civil municipal pelo setor Biopsicossocial.

O evento contou com a presença de diversas autoridades entre elas Militares e Civis, estivam presentes na solenidade o Secretário Especial de Segurança e Defesa Social Valério Azambuja, Superintendente do Comando da Guarda Civil Municipal Anderson Gonzaga, Vereador Enfermeiro Fritz e Vereador Pastor Jeremias Flores.

O Culto ecumênico foi presidido pelos seguintes representantes religiosos Vereador Pastor Jeremias Flores – Assembleia de Deus de Mato grosso do Sul, Coronel do Exercito Brasileiro Pedro de Almeida Lobo – representante da Cruzada dos Militares Espíritas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (CME-MT/MS), dirigente e orador espírita em Campo Grande (MS) e pelo 1º Tenente Capelão Padre Marcelo – Força Aérea Brasileira.

A celebração foi animada pela banda da Guarda Civil Municipal.