Prefeitura começa recapear rua do Nova Lima que teve asfalto arrastado pela enxurrada

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta terça-feira (01), o recapeamento da Rua Jerônimo de Albuquerque, uma das principais vias comerciais do Bairro Nova Lima. Na segunda-feira, a via começou a ser preparada com a remoção de trechos do pavimento antigo que estão comprometidos. Receberá asfalto novo o trecho de 1 quilômetro , entre as avenida Zulmira Borba e Marques de Herval.

No início de 2017, o asfalto da Jerônimo Albquerque numa extensão de 485 metros a partir da Rua Guilherme de Almeida, foi integralmente arrastado pela força da enxurrada. Na época a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos fez um serviço emergencial, com uso de revestimento primário até a troca da drenagem e reconstrução do pavimento.

Como o asfalto está bastante remendado para implantação da rede de esgoto, que precedeu a pavimentação do Bairro Nova Lima etapa A, o recapeamento foi incluído na reprogramação aprovada pela Caixa Econômica Federal. Ano passado, a Prefeitura trocou a drenagem da primeira quadra da Jerônimo de Albuquerque, que foi feita com tubulação de PVC, menos resistente que a de concreto.

Em 2015, a rede não resistiu a pressão da enxurrada e quebrou, afundando parte do pavimento. Como na época não se fez a manutenção adequada, sendo jogado revestimento primário sobre a pista, acabou entupindo a rede de areia. A água da chuva entrava pelas bocas de lobo e como não tem por onde escoar, acabava pressionando e destruindo a capa asfáltica. Dois anos depois, início da atual gestão, o problema se repetiu, quando a tubulação foi trocada.

Duplicação da Zulmira Borba

Atualmente está em andamento na região do Nova Lima as obras de drenagem e pavimentação do Complexo José Tavares. O projeto contempla a continuidade do recapeamento e a duplicação da Avenida Zulmira Borba a partir da Rua Jerônimo de Albuquerque. O serviço será executado até a Rua Major Giovani Francisco (na altura do Oscar Salazar) e a partir deste trecho, como parte do termo de compromisso cobrado do empreendedor de um loteamento que será implantado numa das laterais da avenida.