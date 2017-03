Prefeitura começa obra que vai resolver estrangulamento da Mato Grosso

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, começa nesta segunda-feira (20), a obra que dará fim ao transtorno de mais de 40 mil motoristas que passam pela rotatória das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins diariamente.

O reordenamento do trânsito vem atender demanda antiga dos moradores da região. O projeto estava emperrado desde 2014, quando foi assinado o convênio entre Prefeitura e o Detran, que garantiu o repasse de recursos para o obra.

Entretanto, somente este ano, o prefeito Marquinhos Trad conseguiu destravar a obra, além de garantir um aditivo de R$ 300 mil do convênio, elevando o repasse para R$ 1.623.015,50.

No lançamento, o prefeito explicou que com a garantia do aditivo pode dar inicio às obras. “A partir deste aditivo podemos dar início tivemos fôlego para a concretização dessa obra que vai reordenar o trânsito desta região. Hoje, os motoristas levam de 11 a 14 minutos para percorrer um trecho de 600 m a 1 km, com as mudanças, esse tempo vai ser reduzidos em até 70%. Então, os motoristas vão levar cerca de 4 minutos para percorrer o mesmo trecho”, salientou.

A obra

Serão instalados semáforos na Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Parque); Rua Antonio Maria Coelho com a Avenida Nelly Martins (Via Parque) e Avenida Mato Grosso com a Avenida Antonio Teodorowick, que foi aberta para criar uma alternativa ao Parque de Poderes e ao Bairro Carandá Bosque. Os semáforos serão equipados com controladores que regularão o tempo de duração do verde e do vermelho, conforme o fluxo de veículo

Ao longo dos próximos 70 dias, a Prefeitura de Campo Grande vai abrir alternativas de trânsito para os motoristas. Neste período estão previstas interdições pontuais na Mato Grosso, que sofrerá intervenções numa extensão de aproximadamente 400 metros, com redução de 2 metros do canteiro central em cada lado da pista e do próprio diâmetro da rotatória.

A primeira etapa das obras deve durar 20 dias, período em que será interditado trecho da Avenida Mato Grosso, no sentido centro, a partir da Rua Antônio Teodorowick. Posteriormente, nos 15 dias seguintes, será fechada a outra pista (sentido bairro) e nos 20 dias finais haverá o fechamento do trecho da Avenida Mato Grosso – parcialmente até a rotatória – e integralmente nos dois sentidos da avenida na altura do bairro Coophafé.

Rota pela Afonso Pena

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda a Avenida Afonso Pena como a melhor alternativa para chegar ao centro da cidade, mas vai criar rotas alternativas para aqueles motoristas que querem ter acesso à Avenida Nelly Martins ou desejam se deslocar até regiões da cidade como o entorno da Santa Casa e bairros como São Francisco, Jardim Autonomista, Vila Margarida, Giocondo Orsi, dentre outros bairros.

O trânsito será fechado a partir do cruzamento com a Rua Antonio Teodorowick. A recomendação é que seja feito, para chegar ao centro da cidade, o trajeto pelas avenidas Desembargador José Nunes da Cunha e do Poeta, (dentro do Parque) para daí se alcançar a Afonso Pena.

O mesmo itinerário poderá ser seguido no sentido inverso (centro-Parque), só que passando pela Avenida Hiroshima, para se chegar à Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho. A sugestão foi bem aceita pelas repartições, tanto que o setor recursos humanos do tribunal expediu ofício-circular sugerindo esta rota a todos os funcionários, inclusive para o início do expediente.

Rota pelo Antônio Maria Coelho

Os motoristas terão outras duas alternativas para chegar a diferentes regiões do centro da cidade. Poderão descer pela Avenida Mato Grosso até a Rua Lilian Oshiro, por onde alcançarão a Rua Antônio Maria Coelho (no cruzamento onde será instalado um semáforo) e daí alcançarão a Nelly Martins. A Antônio Maria Coelho (depois da Via Parque) será mão-dupla, duas pistas para quem for para o Parque dos Poderes e uma terceira para o tráfego em direção ao centro da cidade.

Para quem pretende chegar a Avenida Nelly Martins, a alternativa será entrar na Antônio Teodorowick (onde também haverá semáforo), seguindo pela Pedro Martins, Henrique Aragão e daí entra na Via Parque de onde poderá alcançar vias como a Rua Pernambuco ou a própria Mato Grosso, no outro lado da rotatória.

