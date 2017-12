Prefeitura celebra 24 anos da LOAS com entrega de revitalização do Cras Vila Nasser

O prédio, que no período de 1980 a 2006 abrigou o Centro Social Urbano – CSU, há onze anos realiza atividades voltadas à Política de Assistência Social. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Neste ano de 2017, a Lei Orgânica da Assistência Social, que define os objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, completa 24 anos – desde a sua promulgação, em 7 de dezembro de 1993. Para celebrar a data, a Prefeitura entregou nesta sexta-feira (15) a reforma e revitalização do Centro de Referência de Assistência Social – Cras Vila Nasser, que hoje atende 175 famílias.

O Cras Vila Nasser recebeu nova pintura em todas as salas e a fachada do prédio, além da revitalização da sala de atendimento técnico, salão de eventos, cozinha, refeitório e da central GLP. O prédio, que no período de 1980 a 2006 abrigou o Centro Social Urbano – CSU, há onze anos realiza atividades voltadas à Política de Assistência Social.

Os usuários da unidade recebem o serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF, acompanhamento psicossocial a famílias da comunidade, Grupo Gestante, Cadastro Único, Carteirinha Intermunicipal, Inclusão Produtiva com as Idosas, além da distribuição de frutas e legumes vindos da Central de Processamento de Alimentos – CPA, à 175 famílias da rede socioassistencial.

A iniciativa da reforma do Cras Vila Nasser foi possível por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS com a Fundação Social do Trabalho – Funsat, que por meio do Programa de Inclusão Profissional – Proinc disponibilizou os alunos do curso da construção civil, integrantes do projeto para a autoconstrução das casas destinadas ao reassentamento dos moradores da comunidade Cidade de Deus, para executar os serviços na infraestrutura do prédio.

O prefeito Marquinhos Trad pondera que o curso é apenas um primeiro passo para algo maior, que vai além da conquista das casas individuais desses moradores do Bom Retiro, que fizeram essa reforma não pensando apenas em si mesmos, mas sabendo que iriam beneficiar um número maior de pessoas. “Toda vez que aqui estiverem ou passarem aqui na frente vão encher o peito de orgulho e dizer ‘eu ajudei a construir um novo recomeço para as famílias do bairro e da região onde eu vivo’. Acredito que essa é a maior riqueza em todo esse processo”.

Para o secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, além de levar o benefício de aprendizado aos alunos do curso da construção civil, a iniciativa dará à população local maior garantia na prestação dos serviços.

“Uma das funções dos nossos Centros de Referência da Assistência Social é oferecer oportunidades às famílias e aos indivíduos, garantindo que eles tenham acesso aos seus direitos e possam figurar como protagonistas na sociedade. Por isso, estamos lutando para garantir que esses locais estejam sempre adequados e em boas condições. Este é um dos guias que temos seguido. Prova disso é que, além da realização dessa reforma, promovemos a oportunidade de capacitação para geração de renda.”, disse o titular da SAS.

Para a reforma da unidade participaram 60 alunos, moradores do Bom Retiro, distribuídos nos cursos de capacitação para pintor, servente, encanador, eletricista, carpinteiro, azulejista e auxiliar de pedreiro. O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Freitas Franco, destaca o resultado dessa iniciativa da Fundação de Trabalho e a Assistência Social.

“Uma das bandeiras do prefeito é criar oportunidades para que a população tenha qualificação a fim de garantir colocação no mercado de trabalho. Esses alunos que fizeram a reforma também são usuários da unidade e toda a aula prática do curso aconteceu aqui mesmo no Cras. Então surgiu a ideia de fazer a aula prática aqui mesmo e eles aprovaram de imediato. Todos saíram ganhando com essa parceria: os alunos, que sairão daqui mais qualificados para construírem suas próprias casas; a população que utiliza o Cras, que recebe um local mais confortável e com melhorias e, tão importante quanto, a prefeitura, que não precisou dispor de recursos neste momento de reequilíbrio financeiro, para que essa revitalização se tornasse realidade”, justifica Cleiton.

A vice-prefeita Adriane Lopes também ressalta os bons resultados que a população tem colhido, que só foi possível por meio de parcerias das secretarias e autarquias públicas municipais. “Estamos todos trabalhando em conjunto, fazendo uma política intersetorial onde cada secretaria contribui com a sua vocação e, no final de tudo, o resultado é como esta revitalização do Cras, que beneficiou uma série de segmentos e, principalmente, devolveu à sociedade mais um prédio público que por muitos anos estava abandonado e sem os cuidados necessários”.

Aluna do curso da construção civil, Cristina Maria de Souza, moradora do Bom Retiro, disse que participar desse projeto contribuiu para que ela e seus colegas pudessem desenvolver tudo o que têm aprendido em sala de aula. “Foi uma boa oportunidade para colocarmos em prática tudo o que estamos aprendendo. Aprender sobre construção civil é na prática e a prefeitura está nos ajudando muito. Agora nos sentimos mais seguros e mais preparados para construir nossas próprias casas. Sem contar que ajudamos a melhorar um espaço que também fazemos uso junto com a população da região”.

O coordenador do Cras Vila Nasser, Eduardo Miranda, também comemora a revitalização do prédio. “É uma satisfação muito grande entregarmos este espaço que agora poderá oferecer mais conforto e uma maior capacidade de atendimento à população. E a alegria é ainda maior porque sentimos a sensação de dever cumprido. Este Cras, que ficou tão bonito, pertence não a uma administração, mas sim à população, e eu tenho certeza que ela saberá cuidar bem dele, para usufruir dos serviços por muitos anos”, disse.

A dona de casa Sheila Patrícia Clementino concorda com Miranda e disse que melhorar o espaço demonstra respeito do poder público para com aqueles que fazem uso dos equipamentos públicos. “Tenho cadastro do Bolsa Família e meus filhos também já foram beneficiados com os projetos desse Cras. É muito bom receber essa reforma que deixou o prédio mais confortável pra gente que usa aqui com frequência”.

Quem concorda com ela é a Aldenora Pereira, também usuária do Cras. “Essa reforma ajuda bastante a gente. O lugar ficou bonito. É bom frequentar um ambiente limpo e organizado e que tenha condições de receber as pessoas com dignidade”.

A cerimônia desta manhã contou com a participação da Banda Municipal, brincadeiras recreativas para as crianças e sorteio de prêmios entre os alunos e usuários da rede da comunidade atendida pela unidade, entre outras atrações.

24 anos do LOAS

A data representa um marco histórico para a Política, regulamentando os direitos sociais previstos na Constituição Federal, reconhecendo o papel do Estado na provisão e garantia desses direitos, buscando romper com as práticas assistencialistas e de benemerência realizadas por muito tempo na sociedade.