Prefeitura capacita jovens de escolas públicas para primeiro emprego

O Curso de Capacitação Profissional, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, chega a 19º turma levando informações para jovens de escolas públicas conseguirem o primeiro emprego.

Composto por aulas de Marketing Pessoal, Comportamento Organizacional, Dicção, Oratória, Empreendedorismo, Produção de Currículo e Empregabilidade, o curso faz parte do programa Levanta Juventude que desenvolve os três pilares da formação profissional que são: Qualificação, Orientação e Oportunidade de Emprego aos jovens campo-grandenses.

Déborah dos Santos, da Escola Estadual Brasilina Ferraz Monteiro, conta que sonha que a vaga de trabalho e vê no curso a oportunidade de alcançá-la. “Espero adquirir mais conhecimento e me preparar para o primeiro emprego. Acredito que vou ter mais facilidade de buscar essa vaga agora”, disse.

Estudante na mesma escola, Carlos Eduardo do Nascimento, já trabalhou como aprendiz e quer uma nova oportunidade e ingressar em uma universidade. “Minha expectativa é me capacitar e futuramente me inserir no mercado de trabalho. Já trabalhei como aprendiz. Quero me formar e ser professor de Educação Física”, contou.

Para o prefeito Marquinhos Trad, somente com esforço e dedicação, como os dois jovens estão fazendo, chegarão aonde desejam. “Vocês estão chegando em um ponto que vão ter que decidir: o que eu vou dar para minha família? É mais ou menos que os meus me deram? Porque as dificuldades de vocês serão duas vezes maiores se vocês continuarem de braços cruzados. Só prospera quem se esforça. Deus te dá o livre arbítrio para ser o que você quer. Mas toda ação tem uma consequência. Não tem como plantar comodidade e colher sucesso. Você vai colher aquilo que você plantar”, disse para a plateia de estudantes.

O subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira, contou que esta á 19ª turma do curso e que só tem o que comemorar. “A gente tem colhido ótimos resultados. A gente tem um número muito grande de jovens que estão conseguindo aproveitar o reaquecimento do mercado. Tudo isto que nós temos ensinados para eles vão ajudá-los para que consigam o 1º emprego”, afirmou.

Coordenador do curso, Adriano Nobre, explicou que o Levanta Juventude é próprio para o jovem de escola pública que quer se preparar para a 1ª vaga de emprego. “Temos a missão de prepará-los para a tão temida entrevista de emprego. A gente sente que o jovem é inseguro, muitas vezes, não sabe montar um currículo, se apresentar. E aqui ele está aprendendo como falar, técnicas de marketing pessoal e assim ter mais chance de pegar essa vaga. A gente vê no rosto deles a expressão de satisfação”, disse.

Para participar dos cursos oferecidos pela Subsecretaria de Políticas para Juventude é preciso ligar para o telefone (67) 3314-3577 ou encaminhar-se à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.