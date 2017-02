Prefeitura busca parceria com Polícia Civil para auxiliar famílias carentes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), esteve reunida na tarde dessa quinta-feira (2), com o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, a fim de propor uma parceria entre os órgãos para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade.

A secretária municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, explicou que a parceria com a Polícia Civil é importante para que ambas troquem informações e possam, de forma conjunta, auxiliar as famílias. “É interessante porque, como nós temos nossos centros de referencias (CRAS e Creas), podemos identificar as famílias que precisam de apoio. Já a Policia Civil pode ajudar com palestras, informação e cidadania”, afirmou.

A ideia é que com a parceria a Policia Civil possa oferecer palestras e informações aos cidadãos de forma que conheçam seus direitos e assumam posturas protetivas para evitar assaltos e situação de risco. “A Polícia Civil pode explicar algumas leis e desmistificar que a policia é só opressão. Ela está para servir e proteger a sociedade. Uma policia cidadã, próxima da população. Nisso a gente pode ajudar, trazendo a Polícia Civil para perto das comunidades para que conheçam seus direitos como cidadão e tenham uma postura protetiva, para evitar serem vitimas de crimes”, ressaltou.

Marcelo Vargas Lopes pontuou que a troca informações pode, inclusive, evitar que novos crimes aconteçam. “Fazer um trabalho de assistência social, no sentido de melhorar tudo isso. É um contexto, o principio da governança. É geração de emprego e renda, assistência social, educação, cultura, lazer e segurança pública. Não se consegue controlar de uma forma só, com repressão ou só com policiamento preventivo, ou só com a educação. É um conjunto. Vamos ter que permear todas as áreas”, finalizou.

