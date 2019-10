Prefeitura avança com projetos em prol das pessoas com deficiência

Através da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) e da Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência (CAPED) a Prefeitura de Campo Grande vem atuando a fim de garantir os direitos da pessoa com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla), buscando melhorias na acessibilidade, promovendo e contribuindo com novos projetos para o seguimento, visando efetivar a independência e o respeito no trabalho, transporte, saúde, educação, esporte e lazer.

Campanhas como o ‘’setembro inclusivo’’, que é marcado pelo dia nacional de luta da pessoa com deficiência, estão no calendário da Coordenadoria, que traz ações importantes a favor do seguimento, como: curso de cabeleireiro, desenvolvimento de aplicativos para melhorar o atendimento do transporte urbano a essas pessoas, intensificação na fiscalização das vagas de estacionamento reservadas às pessoas com deficiência, entrega de bengalas verde para pessoas com baixa visão, entre tantas ações que visam melhorias em todos os eixos relacionados a esse público.

Outra ação importante é o curso de Libras (língua Brasileira de sinais), que foi reconhecidao como segunda língua oficial no Brasil através da Lei nº 10.436 de 2002, e regulamentada pelo decreto 5.626 de 21 de abril de2005. Sendo um meio de comunicação oficial no Brasil, é necessário o respeito e uso do mesmo para garantir os direitos dos surdos. O curso foi moldado para agregar vários nichos da sociedade, garantindo praticidade e agilidade, com atividades e provas presenciais, capacitando servidores e sociedade civil para melhor comunicação com o surdo.

O Subsecretario Junior Coringa relata que respeitar a pessoa com deficiência é ter toda uma série de cuidados para que eles não sejam excluídos do nosso convívio, ‘’A acessibilidade e a inclusão fazem parte desse respeito que devemos ter para com eles. Significa dar a essas pessoas, o acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis para os demais cidadãos’’ diz.

Para o Coordenador da CAPED, David Marques, a inclusão da pessoa com deficiência, fortalece a participação deste público junto à sociedade, e principalmente efetua o respeito a essas pessoas. ‘’A Prefeitura de Campo Grande tem trabalhado com excelência, a fim de garantir os direitos das pessoas com deficiência. Buscando melhorias na acessibilidade e contribuindo com novos projetos para o seguimento são prioridades nessa gestão”, relata o Coordenador.