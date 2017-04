Prefeitura aumenta em 31% o número de praças apadrinhadas

Vinte e duas áreas públicas passarão a integrar o Programa de Parceria Municipal (Propam) a partir desta sexta-feira (7). A assinatura dos convênios acontece a partir das 16h30, no gabinete do prefeito Marquinhos Trad, durante a solenidade de relançamento do Programa Comunidade Viva. Atualmente, 69 parceiros fazem parte do Programa.

O Propam, criado há 23 anos, é o programa do Poder Executivo que visa estabelecer parceria entre o Poder Público e o setor privado, no sentido de integrar esforços para que a comunidade desfrute de áreas públicas saudáveis e bonitas, contribuindo com a conservação do meio ambiente, com a segurança e com a melhoria da qualidade de vida da população.

Coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o Programa busca ajudar a prefeitura na manutenção de praças, parques, canteiros e rotatórias, por meio de um convênio com a iniciativa privada. Em contrapartida, quem adota um espaço público, além de mostrar uma imagem positiva, pode divulgar sua publicidade no local – de acordo com as normas estabelecidas pelo Programa.

Por meio dessa iniciativa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande reduz os gastos com manutenção e pode direcionar estes recursos para outros investimentos. Atualmente, são 69 parceiros. Na atual gestão, até agora, já foram feitas nove adesões. Ainda há espaços públicos disponíveis, por exemplo, a Praça do Peixe, Praça do Rádio e Praça Ary Coelho.

Qualquer pessoa, empresa ou instituição pode adotar uma área pública, ou até mesmo compartilhá-la. O convênio é firmado por dois anos, podendo ser renovado. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3342-8822 e obter detalhes sobre as áreas disponíveis.

