Prefeitura atendeu mais de 16 mil alunos com cursos do “Levanta Juventude”

A Prefeitura de Campo Grande encerrou nesta quarta-feira (12) o curso de Gestão Financeira e iniciou o Curso de Vendas. Os cursos acontecem no bloco 7 da Uniderp.

O prefeito Marquinhos Trad destacou que a Secretaria da Juventude já atendeu mais 16 mil alunos com diversos cursos.

“Nosso propósito com a Secretaria da Juventude é a formação e capacitação dos jovens para o mercado de trabalho. Planejamento, Gastos e Investimentos são os três pilares para uma boa gestão financeira”, frisa Marquinhos.

Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, a necessidade de qualificação em tempos de crise é um requisito fundamental na hora de disputar uma vaga de emprego.

“Hoje o jovem deve investir seu tempo em conhecimento técnico e intelectual, pois são demandas do próprio mercado de trabalho, é importante para o jovem ter um currículo diferenciado em uma entrevista de emprego”, explica Maicon.

O professor José Luiz Charbel é o responsável pela formação de mais uma turma com 100 alunos e explica o que muda para os novos formandos em gestão financeira.

“Aqui os alunos aprendem investir o dinheiro de forma segura e o mais importante para todos que é o controle de gastos. Com estes cursos eles estarão aptos para o mercado de trabalho e também controlar as próprias finanças”, diz Charbel.

Para o aluno Marco Coelho, 47, o curso acrescenta muito porque nos dias atuais as pessoas vivem por meio da internet e nesta velocidade, a informação o conhecimento é tudo.

“Aqui nós aprendemos o que é receita, despesa, balancete e acima de tudo como ter lucro nos negócios e assim estudando e buscamos métodos para ter mais conhecimentos. Estou satisfeito com a prefeitura por ter esta oportunidade”, comentou.

Início do curso de vendas.

Durante o curso será abordado oito temas em três dias: Planejamento e Gestão de Vendas (CRM); Estratégia de Funil de Vendas; Neurociência e PNL para Vendas; Atendimento Encantador: “Estudo de Caso Disney”; Gatilhos Mentais de Persuasão; Técnicas de Negociação na Prática; Técnicas de Fechamento de Vendas; Atendimento Encantador: “Estudo de Caso Cirque du Soleil”.

Neste curso que começou nesta quarta (12), as aulas serão ministradas por Oswaldo Neto, formado em Gestão de Negócios, Teologia e Psicanálise, CEO e Fundador do Instituto ONe Editora Líder Alpha, Master Trainer em Coaching, PNL, Hipnose e Terapias Rápidas.

O palestrante Oswaldo Neto trabalhou como consultor credenciado ao Sebrae por 5 anos; especializou-se em alavancagem de negócios e alta performance. Autor de 10 livros sobre desenvolvimento pessoal, mais de 10.000 horas de treinamentos, palestras e coaching.

Interessados em participar dos cursos da secretaria: ligar 3314-3577, ou acessar via whatsapp (67) 99155-0831 ou ir pessoalmente à sede da Subsecretaria de Política para a Juventude – localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.