Prefeitura assina Termo de Cooperação Mútua da Banda Mirim com o Estado

Prefeito Marquinhos Trad destaca importância da Banda Mirim

O prefeito Marquinhos Trad assinou, na tarde desta terça-feira (16), Termo de Cooperação Mútua entre a Prefeitura e o Governo do Estado, da Banda Mirim com interveniência da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, com execução da Polícia Militar (PMMS). O objetivo é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do valor unitário do vale transporte e assim, promover o desenvolvimento de ações e projetos socioeducativos denominado Banda Mirim da PMMS.

Durante o evento, estiveram presentes o comandante da Polícia Militar, Cel Waldir Acosta, a Primeira-dama Fátima Azambuja e demais autoridades. Marquinhos ressaltou a importância da educação e dos valores que permeiam a vida familiar, além de destacar a contribuição que o Governo e Prefeitura juntas podem oferecer a Banda Mirim.

“Quando somos crianças e nossos pais participam dos eventos que a gente está, depois quando crescemos essas coisas marcam a gente. Ficam na nossa memória quando crescemos. E a gente espera com esse Termo de Cooperação contribuir mais com o desenvolvimento de vocês.”

A Primeira-dama, Fátima Azambuja, disse sentir orgulho da Banda Mirim pelo talento e dedicação dos menores.

“Sinto muito orgulho em vê-los tocar. Esses dias escutei vocês tocarem o Hino Nacional durante a abertura da Expogrande, foi emocionante, até os Ministros que estavam juntos elogiaram. Vocês estão de parabéns. Imagino que os pais aqui presentes também devem sentir muito orgulho de vocês. Essa parceria não é só entre a Prefeitura e o Estado, é também das famílias que apoiam e participam desse projeto.