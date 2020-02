Prefeitura assina projeto para reduzir consumo de energia na Feira Central

“Este trabalho vai representar a redução na conta de energia em mais de 60%", frisa Marquinhos - Foto: Divulgação

Reduzir o consumo de energia este é o objetivo do Projeto de Eficiência Energética, assinado nesta terça-feira (18) entre a Prefeitura de Campo Grande, Concessionária de Energia Elétrica Energia MS e a Associação da Feira Central Cultural e Turística de Campo Grande/MS (Afecetur).

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad serão trocadas as lâmpadas e toda a fiação do sistema elétrico da Feira Central de Campo Grande com o investimento de R$ 430 mil.

“Este trabalho vai representar a redução na conta de energia em mais de 60%. A partir do momento que a gente redução os gastos dos comerciantes que trabalham no dia-a-dia na Feira estamos gerando mais recursos para nossa cidade e todos são beneficiados”, frisa Marquinhos.

O diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, destaca a parceria da concessionária de Energia Elétrica Energia MS com o Município de Campo Grande, na Substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e a instalação do sistema fotovoltaico.

“Este trabalho representa a eficientização dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência. O aumento da eficiência energética reduz o consumo de eletricidade e a sobrecarga no sistema em determinados períodos do dia”, diz Marcelo.

A presidente da Afecetur, Alvira Appel agradeceu o apoio de todos ao assinar o projeto que em breve estará reduzindo o consumo de eletricidade e a sobrecarga no sistema elétrico da Feira Central.

“Nós estamos satisfeitos por proporcionar aos feirantes esta economia de energia com esta renovação de fios e lâmpadas. A parceria com a empresa de energia dá um novo ânimo para todos os comerciantes”, comenta Alvira que não deixou de lembrar que a Feira Central de Campo Grande é um patrimônio cultural gastronômico e turístico.

O feirante Geraldo Perilizaro considera que os comerciantes receberam um presente neste ano, com a mudança no sistema elétrico da Feira Central. “Toda economia gera benefício e para nós é muito importante, porque a situação atual está muito difícil”, comentou.

O vereador William Maksoud conduziu toda a negociação para a materialização do Projeto de Eficiência Energética a ser instalado na Feira Central de Campo Grande.

“Fomos bem recebidos pela direção da Energisa que trabalha com projetos para redução do consumo de energia. É um projeto que beneficia esta e as futuras gerações. Nós agrademos ao prefeito Marquinhos e a direção da empresa de energia por acreditarem neste projeto que beneficia os trabalhadores e as pessoas que frequentam este local”, finalizou.