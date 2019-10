Prefeitura assina ordem de início de obras nos parques e piscinas serão devolvidas a população

Três obras aguardadas pelos moradores da Capital começam a sair do papel nesta semana com a assinatura da ordem de início das obras dos Parques Ayrton Senna, Jacques da Luz e Sóter que aconteceu nesta manhã (23), no Paço Municipal. A expectativa é que as intervenções nos três espaços públicos municipais de lazer e prática desportiva sejam concluídas até o aniversário de Campo Grande, em agosto de 2020, conforme comentou o Prefeito Marquinhos Trad.

“Foram muitas etapas para chegar até aqui. Primeiro tivemos que reabrir os parques, depois iniciamos as manutenções no Tarsila do Amaral, Belmar Fidalgo e entregamos os Cemte, além das Academias ao Ar Livre. Hoje estamos assinando a ordem de início da revitalização dos Jacques da Luz, Ayrton Senna e Sóter e os empresários já podem começar hoje mesmo as obras e assim devolveremos as piscinas, as quadras, os campos e todos os espaços para a população utilizar”, comentou Prefeito.

Serão investidos R$ 2.276.152,78,valor captado no financiamento contratado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, e será complementado por contrapartida de recursos próprios. Após a conclusão das obras, oficinas de esporte e lazer farão a animação de crianças, adultos e idosos, como afirmou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

“Quando nós assumimos a gestão essas entregas que estamos fazendo hoje pareciam impossíveis e foram dias de trabalho e planejamento para recuperar esses espaços. Estamos com o pacote de obras lançado na Câmara Municipal de Campo Grande com mais de R$ 30 milhões investidos nos espaços de esporte e lazer e muitas estão em pleno vapor como a pista de atletismo no Parque Ayrton Senna e o Ginásio Guanandizão. E nas obras que assinamos hoje, as empresas tem muita responsabilidade porque essas obras são sonhadas pela população e já temos profissionais contratados para entrarmos com atividades como natação, hidroginástica, além dos projetos de iniciação esportiva para movimentar a criançada”, explicou Terra.

Para o Presidente da Câmara Municipal Vereador professor João Rocha as entregas irão beneficiar moradores além das três regiões urbanas Prosa, Bandeira e Anhanduizinho onde os Parques se localizam. “A Prefeitura e Câmara tem trabalhado juntos para fazer cada vez mais entregas aos moradores e estamos fazendo essa assinatura de obras voltada a promoção a saúde, a qualidade de vida, que significa alegria, cuidar do corpo, emoção, negócios, transformação social e turismo onde mostramos Campo Grande para o mundo e o esporte é capaz disso e hoje podemos comemorar e com isso, além dos moradores dessas regiões toda a população irá se beneficiar com as revitalizações”, disse.

Em média, os três parques, que se estendem por quase 100 hectares, têm uma frequência diária de 1.800 pessoas, público que dobra aos finais de semana. Alessandra Cardozo de Oliveira da Silva, moradora do bairro Mata do Jacinto comemora. “Ficou muito feliz a notícia e sei que agora a obra sai do papel. Eu moro aqui há 20 anos e sempre utilizo o parque para a prática esportiva. Estamos esperando essa reforma há anos e agora sabemos que ela vai acontecer”, falou ela que faz pilates e rítmos no Sóter.

Sobre as obras

O maior investimento será no Ayrton Senna (R$ 899.947,02),contemplando troca das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias (com a construção de banheiros para pessoas com deficiência física), reparos no telhado da quadra coberta (que receberá nova pintura); instalação de 600 metros de telas de proteção para evitar que pássaros façam ninho na cobertura; substituição do forro e ampliação do bloco administrativo.

No Jacques da Luz, a reforma, que também abrangerá toda esta estrutura física, está orçada em R$ 755.523,58. No Sóter, onde as obras custarão R$ 600.682,17, o projeto inclui reforma do pergolado, de 90 pilares do playground, dos brinquedos e do gradil.