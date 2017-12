Prefeitura assina contratos e retoma tapa-buraco nas 7 regiões de Campo Grande

O serviço de tapa-buraco será retomado na sua plenitude nas sete regiões urbanas de Campo Grande nesta quinta-feira (21). A previsão é de chegar a 40 equipes, sendo 35 das quatro empresas contratadas (sete por região urbana) e cinco da própria Prefeitura.

Nesta quarta-feira, ao assinar os contratos com as empresas vencedoras da licitação, o prefeito Marquinhos Trad anunciou o cronograma de serviço do primeiro dia de retomada plena da manutenção da malha viária asfaltada.

Nesta quinta-feira (21), na região urbana do Anhanduizinho, haverá frentes de serviço na Avenida Ernesto Geisel e nas ruas Santa Quitéria e Raquel de Queiroz, no Aero Rancho.

Na região urbana do Lagoa, o serviço está programado para as ruas Souto Maior (Bairro Tijuca) e Avenida Marinha (Coophavila 2). Na região do Bandeira, Avenida Bandeiras; no Segredo, na Avenida Mascarenhas de Moraes; no Imbirussu, avenidas Duque de Caxias e Presidente Vargas. No Prosa, haverá tapa-buraco na Rua Abrão Julio Rahe, esquina com a Rua das Garças, e na área central, Avenida Mato Grosso.

Burocracia atrapalhou processo

A licitação do tapa-buraco foi iniciada dia 29 de maio, se estendeu por 237 dias, em função de 12 pedidos de recursos e impugnações, sendo cinco questionamentos ao edital; cinco recursos na fase de habilitação e ainda um recurso na fase de proposta. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo por 49 dias. Houve também um recurso judicial que paralisou o processo por 25 dias, quando então saiu a decisão pelo arquivamento da ação.

“Buscamos seguir a legislação e todos os órgãos de controle tiveram oportunidade de ter acesso e conhecer todo o processo licitatório. Com isto, o certame que começou dia 29 de abril e poderia estar concluído em 45 dias, demorou quase 9 meses”, destacou o prefeito, que fez questão de apresentar à imprensa os diretores das quatro empresas que venceram a licitação.

Competição acirrada

A licitação do tapa-buraco atraiu 22 empresas, com 84 propostas para os sete lotes em que o certame foi dividido, sendo um por região urbana da cidade. Algumas empresas disputaram mais de um lote. A disputa barateou 22,38% o valor dos contratos, válidos por um ano, gerando uma economia de R$ 9.812.1124,61, diferença entre o custo inicial, orçado em R$ 43.826.435,98, e o valor total das propostas vencedoras, R$ 34.014.311,37, por contratos de um ano.

Mesmo em lotes com o menor número de participantes (9), como o da Região Urbana do Anhanduizinho, a concorrência garantiu um deságio de 20,59%. A MR & Locação venceu a disputa, orçando o serviço de um ano por R$ 6.575.564,27 , redução de R$ 1.705.404,99 sobre o valor inicial fixado em R$ 8.280.969.,26.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, os novos contratos trazem clausulas que garantem maior transparência e controle que vão ajudar na fiscalização da qualidade do serviço.

Um dos dispositivos prevê, por exemplo, segundo o prefeito Marquinhos Trad , que antes de ser feito o remendo no pavimento, a empresa faça um inventário completo do trecho onde intervirá: os buracos serão fotografados, sendo cada um deles medido para que se tenha a quantidade exata de massa asfáltica a ser utilizada. As fotos serão encaminhadas praticamente online para a fiscalização da Sisep.

O mesmo registro fotográfico será feito quando o tapa-buraco estiver pronto. Com base neste levantamento, os engenheiros da secretaria vão indicar, por exemplo, os trechos do tapa-buraco onde será preciso fazer o microrrevestimento asfáltico, que garante maior durabilidade ao remendo, porque impermeabiliza o pavimento, fecha fendas por onde água a infiltra e daí surgem novos buracos.

Resultado da licitação

Lote – 1 – Região Urbana do Anhanduizinho- (09 concorrentes)

Proposta vencedora – MR & JR Locação de Maquinas e Equipamentos – R$ 6.575.530,38

Desconto de 20,59% sobre o orçamento inicial de R$ 8.280.969,26

Lote 2 – Região Urbana do Bandeira (12 concorrentes)

Proposta vencedora – Pavitec construtora – R$ 5.748.128,06

Desconto de 21,25% – sobre o valor inicial de R$ 7.299.677,50

Lote 3 – Região Urbana do Centro (9 concorrentes)

Proposta vencedora – Diferencial Serviços e Construções Ltda-

R$ 4.109.074,85 – Desconto de 21,62% sobre o valor inicial de R$ 5.242.697,00

Lote 4 – Região Urbana do Imbirussu (15 concorrentes)

Proposta vencedora – Diferencial Serviços e Construções Ltda – R$ 4.836.891,15

Desconto de 21,49% sobre a proposta inicial de R$ 6.161.325,99

Lote 5 – Região urbana Lagoa ( 12 concorrentes )

Proposta vencedora – MR & JR Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda – R$ 4.040.511,00

Desconto de 21,51% sobre o orçamento inicial de R$ 5.282.411,00

Lote 6 – Região Urbana do Prosa (13 concorrentes)

Proposta vencedora – Gradual Engenharia – R$ 4.618. 225,76

Redução de 24,68% sobre o orçamento inicial de R$ 4.618.225,76

Lote 7 – Região Urbana- Segredo (14 concorrentes)

Proposta vendedora – Pavitec Construtora Ltda – R$ 4.285.915,99

Redução de 21,02% sobre o orçamento inicial de R$5.427.210,37