Prefeitura aproveita recesso de fim de ano para realizar manutenção em Campos de futebol

Nos locais serão colocados produtos para auxiliar na recuperação e crescimento das gramas nos referidos campos - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Os campos de futebol das Praças Belmar Fidalgo, Elias Gadia, Parque Sóter e Centro Olímpico da Vila Nasser serão revitalizados. A manutenção inicia nesta segunda-feira (18) pelo campo da Praça Belmar Fidalgo. A ação é uma realização da Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur).

A Fundação pede a compreensão de todos para que não utilizem os campos. Nos locais serão colocados produtos para auxiliar na recuperação e crescimento das gramas nos referidos campos. “Vamos aproveitar os festejos para preparar os campos e ter o gramado em novas condições em 2018”, afirmou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Os campos ficarão parados por no mínimo 30 dias onde a Sisep entrará com adubo e terra, além de roçagem, capinação do mato e limpeza nos locais. “Precisamos de pelo menos 30 dias para que os produtos façam efeito e renovem a grama dos campos. Todo o trabalho será realizado com a equipe própria da Prefeitura”, comentou o secretário da Sisep, Rudi Fioresi.

Programação

Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Início da manutenção: 18 De Dezembro

Parque Ecológico Do Sóter

Início da manutenção: 20 De Dezembro

Centro Olímpico Da Vila Nasser

Início da manutenção: 21 De Dezembro

Praça Esportiva Elias Gadia

Início da manutenção 24 De Dezembro