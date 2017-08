Prefeitura apresenta projetos para concluir Belas Artes, construir terminais e recapear nove ruas

A Prefeitura de Campo Grande vai apresentar à Caixa Econômica Federal uma série de projetos para finalizar grandes obras como o Centro Municipal de Belas Artes; o Centro de Arte e Esporte Unificado do Jardim Noroeste e do Jardim Parque do Sol e a reforma e ampliação de quatro Terminais de Transbordo, que estão paradas devido à falta de recursos.

Além disso, a Prefeitura firma Termo de Parceria para a realização de estudos sobre Parcerias Público Privadas (PPP). A CEF ofertará todo o aporte técnico necessário para que a Prefeitura esteja estruturada para celebrar as PPPs.

A solenidade de entrega dos Protocolos de intenção do FINISA e CPAC, além da assinatura da parceria será nesta quarta-feira (24), às 10 horas, no Gabinete do Prefeito.

Com a assinatura dos protocolos de intenção para a realização de operações de crédito junto à União, a Prefeitura busca, por intermédio da Caixa Econômica Federal, aderir às linhas CPAC e FINISA.

Os CPACs são destinados ao financiamento de contrapartida das obras e urbanizações dos Córregos Bálsamo, Segredo e Taquaral, e incluem duas etapas:

– Etapa 1 (Córrego Bálsamo): obras de infraestrutura; urbanização do Parque do Bálsamo e Recuperação de Áreas Degradadas; obras de infraestrutura para unidades habitacionais produzidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); 6 equipamentos comunitários, sendo 1 centro comunitário, 1 centro de triagem de recicláveis e 4 quadras poliesportivas.

– Etapa 2 (Segredo e Taquaral): No Córrego Segredo: obras de infraestrutura para unidades habitacionais produzidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); 6 equipamentos comunitários, sendo 1 centro comunitário, 1 centro de triagem de recicláveis e 4 quadras poliesportivas. No Taquaral: obras de infraestrutura; urbanização do Parque Taquaral e Recuperação de Áreas Degradadas; e urbanização de assentamentos precários e habitações.

Já os projetos objetos do FINISA incluem: a conclusão do Centro de Arte e Esporte Unificado – CEU do Jardim Noroeste e o CEU do Jardim Parque do Sol, bem como sua infraestrutura do entorno; a conclusão do Centro Municipal de Belas Artes; a construção, reforma e construção de 4 Terminais de Transbordo (Cafezais, São Francisco, Tiradentes e Morenão); o recapeamento de importantes ruas e avenidas da cidade (Av. Manoel da Costa Lima, Rua Vitorio Zeola, Av. Mascarenhas de Moraes, Av. Tamandaré, Av. Gal. Nepomuceno, Av. Presidente Vargas, Rua Antônio Maria Coelho, Rua dos Andradas, Av. Monte Castelo); a requalificação da Av. Bom Pastor; e a realização de estudos de viabilidade técnica e financeira do Sistema Troncalizador do Sistema Integrado de Transporte.

