Prefeitura apresenta Programa Viva Campo Grande na Câmara Municipal

Para esclarecimentos do Programa Viva Campo Grande II – Reviva Centro – Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – MS, a diretora-executiva de Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin Zamarrenho, atendeu a solicitação da Câmara Municipal de Campo Grande, numa audiência pública convocada e presidida pelo vereador João César Mattogrosso.

O programa contempla US$ 56 milhões de financiamento BID e US$ 56 milhões de contrapartida da prefeitura. A realização de todo o projeto do Reviva Centro vai levar cerca de 5 anos.

Catiana o fez a exposição do Projeto Reviva Centro e ouviu todas as reivindicações, tanto do público presente, como também as sugestões dos vereadores.

“As obras da Rua 14 de Julho estão previstas para iniciar em janeiro de 2018, e com duração de 20 meses. A previsão de execução de todas as obras é de cinco anos, juntamente com a carência para inicio do pagamento do empréstimo ao BID. O prazo para pagamento do empréstimo será de 25 anos”, diz Catiana.

O vereador João César Mattogrosso destacou a importância da audiência pública para o esclarecimento do todo o projeto do Programa Viva Campo Grande II.

“As obras vão melhorar as condições de acessibilidade do centro de Campo Grande e a autoestima dos comerciantes, consumidores e colocará o centro da cidade como centro turístico. No começo haverá transtorno, mas depois de concluídas será muito boa para todos. O local terá acesso para todos: pedestres, ciclistas e motoristas. Por outro lado, a Prefeitura da Capital está elaborando o plano diretor e neste plano está a valorização dos bairros com melhorias”, pontuou.

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Agronegócio (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, desde 1992 está sendo discutida a revitalização do centro da Capital.

“Só agora, este projeto saiu no papel, na administração do prefeito Marquinhos Trad. Com esta melhoria nossa Capital terá outra visibilidade”, apostou.

Para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, a audiência pública é mais uma oportunidade de apresentar os trabalhos a serem feitos publicamente.

“Temos que colocar a população a par de toda situação. Transtornos existirão, mas os benefícios serão muitos para a população”, avaliou Rudi.

A diretora-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Jacob, reforçou a importância da apresentação do projeto.

“É uma alegria imensa estar aqui hoje e participar da apresentação deste importante projeto para Campo Grande. Nossa cidade merece um projeto desta envergadura. Espero, com a materialização do projeto, um divisor de águas para Campo Grande”, analisou

Para representante da Fecomércio, Daniela Dias, a audiência é uma oportunidade de esclarecer algumas dúvidas e poder passar para os empresários o que é o Projeto Reviva Centro. “Esperamos, com a implementação do projeto, o grande impulso para o comércio, porque eles são os grandes responsáveis pela geração de emprego e renda”, salientou.

Ações:

Conjunto de ações que visam promover a requalificação urbana nas ZEIC’s Centro, incentivando a ocupação dos terrenos e edificações mediante a melhoria da infraestrutura e dos espaços públicos; da eficiência do sistema de transporte coletivo e da acessibilidade; e fortalecendo a capacidade de planejamento e mobilidade urbana do

Componentes da Revitalização da Rua 14 de Julho e Transversais:

Pavimentação e drenagem; Retirada do trânsito de passagem; Obras; Retirada da faixa de estacionamento para o alargamento de calçadas; Padronização das calçadas com tratamento; Melhoria da iluminação pública; Implantação do tempo para pedestres nos cruzamentos semaforizados; de piso e acessibilidade; Inserção de arborização urbana; Ampliação das calçadas nas esquinas; Implantação de mobiliário urbano; padronizado.

