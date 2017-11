Prefeitura apresenta metas do Plano Municipal de Turismo para secretário do Mtur

Com a presença do secretário nacional de Estruturação do Ministério do Turismo, José Antônio Parente, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), apresentou nesta segunda-feira, dia 20, no auditório do Hotel Deville, as metas do Plano Municipal de Turismo.

Durante o encontro, a superintendente de Turismo da Sectu, Juliane Salvadori, detalhou as propostas inseridas no Plano, que devem ser cumpridas até 2027. A reunião contou ainda com a participação de diversas autoridades do Turismo.



“Construímos o Plano Municipal de Turismo juntamente com o Sebrae, Comtur e entidades do trade. Foram mais de 40 reuniões em sete meses de trabalho para definirmos as diretrizes de trabalho. Concluímos um estudo para oferecer estrutura adequada e iniciativas arrojadas para aumentar nosso fluxo de turistas”, explicou Juliane Salvadori.

Diante das explicações acerca do Plano, o secretário do Mtur reforçou a importância da união do Poder Público com a iniciativa privada para desenvolver o potencial turístico de Campo Grande. “Formatar o Plano mostra que Campo Grande deu um salto muito grande, principalmente pelo fato de ter unido os empresários, a prefeitura e o governo do Estado”, analisou.

Vale ressaltar que, entre diversas metas, um dos principais objetivos do Plano é tornar Campo Grande um destino turístico de referência para eventos e negócios nos próximos dez anos. Para alcançar esta meta, a cada ano, até 2027, as equipes envolvidas atualizarão esse documento.

Logo após o encontro, o secretário do Ministério do Turismo visitou alguns pontos turísticos da cidade como o Parque das Nações Indígenas, considerado um dos cartões postais da Capital.

Também estiveram presentes na reunião o presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul Bruno Wendling, Marcelo Mesquita presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotel (ABIH/MS) e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Leonardo Riul, coordenador de Mapeamento e Gestão Territorial do Ministério do Turismo, Isabela Jornada do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MS) e Melissa Tamaciro, do Campo Grande Destination.