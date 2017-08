Prefeitura aposta na indústria para fortalecer economia e emprego

Os 2,3 milhões de metros quadrados de área total, o Polo Empresarial Oeste de Campo Grande, na saída para Aquidauana, acolhem 4,5 mil trabalhadores, nos 48 empreendimentos instalados atualmente. O local foi palco nesta quarta-feira (9) da segunda edição do projeto ‘Sedesc Itinerante’, que montou uma unidade remota para atender empresários já alojados e àqueles que pretendem se instalar na cidade.

O ato, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, tem o intuito de impulsionar e atrair empreendimentos e ouvir as reivindicações dos empresários.

É o caso do empresário do Mato Grosso, Celso Carlos da Silva, que veio do estado de Mato Grosso acompanhar as atividades nesta manhã, e disse que saiu do local ainda mais confiante pela instalação de sua indústria petroquímica, na Capital de Mato Grosso do Sul.

“Esse é o papel do gestor público e do administrador, apresentar o potencial de sua cidade. Vejo com satisfação a iniciativa dessa gestão, que reconhece no segmento da indústria a oportunidade de fomentar o desenvolvimento local. Campo Grande tem muitos fatores positivos, como a logística, que no nosso caso, que importamos e exportamos derivados do petróleo, oferece uma localização privilegiada para expansão com as divisas territoriais. A iniciativa da Sedesc Itinerante fortalece o empresário e o faz sentir-se seguro quando decide investir aqui”, declara Silva.

Em seu discurso, o prefeito Marquinhos Trad fez questão de reforçar o seu compromisso de fortalecer a segurança econômica, financeira, jurídica e administrativa para resgatar, com atitudes, o desenvolvimento pleno da Capital.

“Além de uma crise nacional, Campo Grande precisou enfrentar uma crise política e administrativa nos últimos quatro anos, o que afetou gravemente todos os setores, inclusive, deixando de gerar mais de 45 mil empregos, já que toda essa situação fez com que o município perdesse a credibilidade. Voltamos nossa atenção para o meio empresarial, que sabemos ser fundamental. Apesar de estarmos apenas há 7 meses na administração, já imprimimos um ritmo de celeridade burocrática oferecendo segurança e solidez naquilo que cabe ao Executivo e hoje estamos recebendo o retorno desse trabalho, com uma procura significativa de indústrias e empresas querendo novamente apostar em Campo Grande”, afirma o chefe do Executivo.

O titular da Sedesc fez coro às palavras do prefeito e garantiu a continuidade das ações que visam aproximar cada vez mais o meio empresarial do poder público. “A instalação dessas empresas garantem emprego e renda para a cidade e isso traz alívio para a população e desenvolve a economia local. Como não dar atenção ao segmento? Estamos apresentando os benefícios fiscais e extrafiscais oferecidos para a instalação de empreendimentos na Capital e discutindo com os empresários as alternativas e oportunidades que o ambiente econômico de Campo Grande pode trazer para novos empreendedores”, defende Buainain.

Luiz Fernando reforça que a Sedesc está preparada para atender às demandas de empresas instaladas no Polo e também acelerar os projetos parados, em fase de retomada ou que apresentem alguma dificuldade no cumprimento de seus compromissos com a Prefeitura Municipal de Campo Grande. “É a Sedesc sempre presente, abrindo suas portas e interagindo com o empresário que é o verdadeiro parceiro do município, gerando emprego, renda e impostos para o progresso de nossa cidade”, completa.

A agenda nesta manhã foi intensa no Polo Industrial Oeste, incluindo o lançamento da pedra fundamental da cervejaria Navarro, que vai gerar 60 empregos diretos a partir de sua instalação e a inauguração da nova sede da empresa Fertiquímica Agrociências. Ambas receberam concessões de incentivos por meio do Prodes – Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande.

O sócio-proprietário da Navarro, Bruno Torres Rodrigues Navarro, disse que a nova administração trouxe novo otimismo para a classe empresarial de Campo Grande. “Temos familiares aqui e decidimos apostar nesse novo negócio, primeiro porque o mercado local é o 3º maior consumidor de nosso produto no país, mas principalmente, porque acreditamos neste novo momento da Capital e queremos crescer juntos”, justifica um dos proprietários do empreendimento que será responsável pela produção, a princípio, de 250 litros de cerveja e chop.

Após três anos aguardando o andamento de seu processo junto à prefeitura, o empresário Fábio Gomes de Souza comemora a parceria da nova gestão. “Recebemos o incentivo com a doação do terreno em 2014, mas aí não caminhou. Quando procurávamos a prefeitura para acompanhar, éramos atendidos pelos menores aprendizes e saíamos sempre sem uma posição oficial. Somente neste ano, com a nova equipe da Sedesc, conseguimos caminhar com o nosso projeto e hoje estamos comemorando esse momento. Esse novo grupo transformou a realidade que estávamos vivendo e agora sabemos que podemos contar com a prefeitura”, desabafa o dono da indústria que vai gerar 25 empregos diretos.

As atividades nesta manhã fazem parte da programação de aniversário dos 118 anos de Campo Grande e contaram com a presença do diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), Cleiton Freitas Franco; do diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), Vinícius Leite Campos; do diretor da Fiems, Julião Gaúna; do diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero; e demais autoridades e representantes do segmento da indústria e comércio da Capital.

