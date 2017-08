Prefeitura anuncia evento gratuito de saúde e proteção animal

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira,15, o primeiro SPAnimal- Saúde e Proteção Animal - que ocorrerá gratuitamente no Pacaembu, Praça Charles Miller, domingo,20, das 9h às 13h.

O evento marca o lançamento oficial da Campanha de Vacinação Antirrábica no Município. De acordo com o prefeito, os donos de cães e gatos terão à disposição, gratuitamente, Registro Geral de Animal (RGA) com carteirinha, vacinação Antirrábica, agendamento de castração, microchipagem e plaquinha com numeração para a coleira.

"Esse é um evento gratuito que vai disponibilizar vários serviços e é um ótimo passeio com a família, com muita paz, alegria, solidariedade. Eu mesmo estarei lá com dois dos meus 5 cachorros para um passeio", disse Doria.

Em tom de brincadeira, o prefeito falou que passou um WhatsApp para São Pedro pedindo que esse dia não tenha chuva e ele respondeu "au au", brincou Doria.

O vereador Reginaldo Trípoli (PV), que participou da coletiva de imprensa, disse que o evento SPAnimal deve atrair cerca de 7 mil cães e 20 mil pessoas.

"O evento é de extrema importância para causa. Teremos prestação de serviço e excelentes dicas de conscientização, saúde e lazer. É urgente lutar contra o abandono de cães e gatos e coibir os maus-tratos", disse Trípoli.

A Prefeitura também anunciou a criação da Coordenação de Proteção e Bem Estar de Animais Domésticos, que tem como objetivo ampliar as ações que visam principalmente a saúde do animal e incentivar a guarda responsável por animais domésticos. A coordenadoria, com equipe e dotação orçamentárias próprias, faz parte da Secretaria Municipal de Saúde.

Durante o anúncio, o secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara, destacou que a iniciativa terá projetos educacionais de conscientização e informação, visando a guarda de animais domésticos.

" A Coordenação além de desenvolver e executar ações, terá atividades estratégicas de controle populacional (castração)" comentou Pollara.

Acolhimento

O prefeito João Doria também falou que os cães e gatos de pessoas em situação de rua terão abrigos em 16 locais do Centro Temporário de Acolhimento (CTA) e nos antigos Espaço Vida.

"Nós estamos reformando os locais para atrair os moradores em situação de rua com seus animais. No local, cães e gatos terão atendimento veterinário e alimentação. Além canil e gatil, vamos oferecer também garagem para carroças."

