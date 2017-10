Prefeitura amplia atendimento e faz plantão neste sábado para contribuinte aproveitar Refis

No último fim de semana antes do término da 1ª etapa do Refis, a Prefeitura de Campo Grande vai ampliar o atendimento. São 34 atendentes preparados para fazer, aproximadamente, dois mil atendimentos por dia.

A ampliação tem como objetivo dar mais conforto aos contribuintes, de modo que não percam a oportunidade de aproveitar esta 1ª etapa, que concede 90% de desconto nos juros e na correção monetária no pagamento à vista, e 80% nas multas, das dívidas de tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

O secretário de municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, ressalta que a medida visa dar mais comodidade aos cidadãos. “Nosso Refis tem funcionado diariamente das 8 às 16 horas nos dias úteis. Agora, estendemos para o sábado para melhor atender as pessoas, de forma que elas venham regularizar sua vida financeira com a prefeitura. São mais dez atendentes que ficarão na parte externa, em tendas, para ampliar os atendimentos”, diz.

Além disso, a prefeitura vai disponibilizar o serviço de van para transportar os contribuintes à Central de Atendimento ao Cidadão, caso seja necessário. “Também estamos preparados para receber os contribuintes na Central, caso as filas fiquem muito grandes e precise ampliar ainda mais”, revela.

Descontão

O Refis tem atraído cada vez mais contribuintes. No primeiro dia do programa 400 procuram a prefeitura para negociar. Ontem (26) foram 1,4 mil atendimentos. A capacidade neste fim de semana será de 2 mil atendimentos.

O motorista Gilson Santos de Almeida, que devia o IPTU desde 2012 até 2016, aproveitou para quitar a dívida. “Eu devia R$ 3,280 mil e não conseguia pagar. Aproveitei agora e vim ver porque os descontos eram muito bons. A dívida ficou em R$ 1,976 mil e juntei um pouco aqui, um pouco ali e vou resolver”, diz.

Quem também diz que nunca viu um refinanciamento com tanto benefício é o corretor de imóveis Marlon Costa Pires. “Nunca houve um Refis com tanto desconto. Comparando com os anteriores, este está excelente, algo realmente justo”, afirma.

Marlon, que foi negociar uma dívida de um cliente que devia desde 1996, saiu satisfeito. “O total da dívida era de R$ 9,327, com os descontos das multas de limpeza do terreno, que era o que mais pesava, ficou em R$ 2,976 mil. As multas foram praticamente perdoadas”, comemora.

Refis

A primeira etapa do Refis vai até 31 de outubro, a segunda vai de 1º a 30 de novembro de 2017 . O atendimento é realizado na Rua Arthur Jorge, 500, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Para facilitar ainda mais, a Prefeitura de Campo Grande está encaminhando uma cartinha aos contribuintes em débito com as propostas de pagamento das dívidas.