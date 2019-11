Prefeitura abre vagas para programa Minha Primeira Empresa

A Prefeitura Municipal realiza em novembro, através Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, o Programa Minha Primeira Empresa. Viabilizado pelo acordo de cooperação celebrado entre a prefeitura e a Associação dos Jovens Empreendedores e Empresários de Mato Grosso do Sul ( AJE/MS), o programa será desenvolvido em duas incubadoras municipais e na sede da Associação de Moradores do Coophavila II, com a coordenação da equipe da Escola do Empreendedorismo da Sedesc.

“Esse programa tem como objetivo desenvolver habilidades empresariais, aprimorar técnicas e ferramentas de gestão além de potencializar o network”, disse o presidente da AJE/MS, Sullivan Vareiro Braulio. Para ele, o programa incentiva a livre iniciativa e concorrência, por meio da formalização e fortalecimento de pequenos negócios, bem como a criação de novos empreendimentos, através do planejamento, acompanhamento técnico e encontros periódicos, proporcionando aos potenciais empreendedores condições mais competitivas de inserção no mercado e a promoção do desenvolvimento local”.

Inscrições

Com 40 vagas por sala, as inscrições para participar do Minha Primeira Empresa serão feitas presencialmente nos locais que receberão o programa: Incubadora Municipal Mário Covas, Incubadora Municipal Francisco Giordano Neto (Estrela Dalva) e Associação de Moradores do Coophavila II. Porém, os interessados também poderão procurar informações e realizar inscrição na Sedesc (Rua Antônio Alves Arantes 263, Chácara Cachoeira).

A gerente de Fomento ao Empreendedorismo da Sedesc, Patrícia Saraiva de Moraes há uma grande expectativa com a realização do Programa. “O conteúdo programático a ser aplicado nos dois módulos deverá reforçar o conhecimento natural que os empreendedores têm, instrumentalizando os participantes com as informações necessárias para facilitar a abertura de novas empresas e oferecer sustentabilidade aos negócios abertos”, afirma

Módulos de ensino

O Programa Minha Primeira Empresa será desenvolvido em dois módulos com aulas das 19 às 23h. O primeiro módulo – Iniciação ao Empreendedorismo, com carga horária de 12 horas, será realizado de 11 a 13 de novembro. O Módulo I terá 3 capítulos: Empreendedorismo e Empreendedores, Novos Empreendimentos e o Ambiente de Negócios, Oportunidades de Negócios e Criação de Empresas.

O Módulo II – Gestão da Primeira Empresa e Plano de Negócios terá carga horária de 40 horas e será realizado de 25/11 a 6/12, das 19 às 23h com o seguinte conteúdo: Gestão das Operações, Gestão de Marketing, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Plano de Negócios, Análise de Mercado e Plano de Marketing, Plano Operacional, Plano Financeiro, Responsabilidade Social Empresarial.