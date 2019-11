Prefeitura abre processo seletivo para contratar profissionais para o programa “Movimenta CG”

O Programa Movimenta Campo Grande vem mudando a cara dos parques da Capital Morena ao oferecer diversas oficinas gratuitas nas sete regiões e nos distritos de Anhanduí e Rochedinho. Agora, o projeto abre mais uma oportunidade de profissionais de Educação Física fazerem parte da iniciativa.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Fundação Municipal do Esporte, está com Processo Seletivo Simplificado de Contratação Temporária para atuar no Programa Movimenta Campo Grande. São 4 vagas para profissionais com experiência nas áreas de Fit Dance, Ginástica & Ritmos, Pilates e Zumba. O edital está publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (6).

Os profissionais interessados precisam, necessariamente, ter graduação em Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), ter certificação e possuir experiência na área escolhida. Ele terá que planejar, organizar e executar atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) de esporte e lazer, de acordo com a necessidade dos programas e projetos, e orientação da coordenação pedagógica ou setorial.

Terá também que planejar, juntamente com o coordenador pedagógico e coordenador setorial, o processo de estruturação das atividades (adequação do espaço físico, captação de participantes, organização dos materiais esportivos, fichas de inscrição, folhas de frequência, preenchimento de relatórios mensais, etc.), a fim de garantir o atendimento adequado às atividades propostas.

As inscrições serão realizadas nos dias 7, 8 e 11 de novembro de 2019, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Fundação Municipal de Esportes – FUNESP, localizada na rua Dr. Paulo Machado, n. 663. Bairro Santa Fé – Campo Grande/ MS.

A Ficha de Inscrição estará disponível na Funesp e também no endereço eletrônico: http://www.capital.ms.gov.br/seges/processos seletivos.