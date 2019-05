Prefeitura abre processo seletivo para contratar 20 estagiários

O processo de estágio será remunerado - Ilustração

A Secretaria Municipal de Gestão publicou na semana passada o Edital de seleção de estagiário para acadêmicos de graduação em Pedagogia interessados em realizar Estágio de Complementação Educacional Remunerado, para atuar na Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O Edital 01/2019-01 tem por objeto divulgar os critérios de realização da seleção de 20 acadêmicos que estão cursando do 3º ao 6º semestre de Pedagogia, para ocuparem as vagas no período matutino ou vespertino; para desenvolverem atividades nas unidades da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Os candidatos concorrerão no presente Processo Seletivo de Estágio Remunerado, desde que estejam devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior nos cursos de Pedagogia. A inscrição deverá ser realizada via internet, a partir das 10:00 horas do dia 02/05/2019 até as 17:00 horas do dia 08/05/219, através do portal www.pmcg.ms.gov.br, no link “PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO”, momento em que o candidato ao estágio remunerado preencherá o formulário de informações cadastrais e Curriculares.

Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes e das que vierem a ser criadas durante a validade do Processo Seletivo, nos termos do artigo 37, Inciso VIII, da Constituição Federal, aos candidatos inscritos como deficientes, devendo tal condição ser primeiramente informada no ato da inscrição e descrita conforme laudo médico, no campo “Observações do candidato”, e posteriormente comprovada no ato de assinatura do Termo de Compromisso, mediante a apresentação de Atestado Médico evidenciando a aptidão para a função pretendida.

A prova escrita objetiva realizar-se-á em data e local a serem determinados por Edital a ser publicado no Diário Oficial de Campo Grande. É de exclusiva responsabilidade do candidato a conferência sobre a data, local e horário de prova, sendo que não serão enviados comunicados individuais.

O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de um Salário Mínimo vigente, acrescido de vale-transporte (cartão-magnético) e seguro de vida.

O edital, na íntegra, está publicado na edição n° 5.561 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande