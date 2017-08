Prefeitura abre processo seletivo para contratar 15 profissionais de nível superior

Considerando a necessidade de garantir a proteção integral e melhorar a qualidade de acessos aos serviços, por parte da população, a Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, abre processo seletivo simplificado para contratação, por prazo determinado, de quinze (15) profissionais de nível superior para desempenhar funções específicas nos serviços da Superintendência de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, junto à SAS.

O Edital nº 01/2017-01 está publicado na edição desta sexta-feira (11), do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). O presente processo seletivo simplificado destina-se à seleção de pessoal para contratação temporária, em caráter excepcional, com recursos oriundos da esfera federal, em conformidade com a Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, nas funções de Advogado, Psicólogo e Assistente Social. O salário é de R$ 2,6 mil para uma jornada de trabalho de 40 horas.

As inscrições serão realizadas nos dias 14 e 15 de agosto de 2017, no horário das 8h às 10h30min e das 13h30min às 16h, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) – Rua dos Barbosas, n. 321, Bairro Amambaí, Campo Grande-MS.

O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as necessidades existentes nas Unidades de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade da Secretaria.

A presente seleção será realizada em uma única etapa denominada Prova de Títulos, de caráter classificatório. O candidato poderá participar do processo seletivo optando por apenas uma função. Será eliminado do processo seletivo o candidato que se inscrever para mais de uma função.

Quem quiser conferir o edital, que está publicado na edição nº 4.970 do Diogrande, poderá acessar o documento no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

