Prefeitura abre processo seletivo para contratação de dois coordenadores para Programa de Esporte e Lazer

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), abre nesta quarta-feira (1) o processo seletivo simplificado para contratação de dois Coordenadores de Núcleos para atuar no Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC).

Há exigência de que o profissional tenha formação em educação física. As inscrições serão realizadas no dia 6 de novembro, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Fundação Municipal de Esportes (Funesp), localizada na Rua Paulo Machado, 663.

A Ficha de Inscrição está no Diário Oficial desta quarta-feira (1), disponível no site da Prefeitura http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

O candidato deverá comprovar no ato da inscrição o requisito específico e entregar ficha preenchida junto com currículo e a documentação comprobatória de sua titulação.

Entre as funções de coordenador está a organização das inscrições, o controle de presença, analisando sistematicamente o planejamento dos agentes e os dados, além de promover e participar das reuniões semanais com os agentes e outras lideranças do seu grupo, para estudo, planejamento e avaliação das ações. Os selecionados serão remunerados com R$ 1.300,00 para carga horária semanal de 40 horas.

Sobre o PELC

O PELC foi desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), com o intuito de proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias inclusive pessoas com deficiência, estimulando a convivência social, a pesquisa e a socialização do conhecimento contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas e direitos de todos.

Em Campo Grande, o Programa acontece em 22 locais , sendo 10 núcleos e 12 subnúcleos, atende cerca de 4 mil pessoas, sendo desenvolvido pela Funesp por meio de convênio da Prefeitura de Campo Grande com o Ministério do Esporte.