Prefeitura abre processo seletivo para cargos na área da Educação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Assistente de Secretaria, Agente de Patrimônio e Auxiliar de Manutenção para lotação na Semed. A publicação pode ser conferida nas páginas sete e oito da edição desta quarta-feira (13) do Diogrande.

Estão sendo oferecidas 180 vagas com salários de até R$ 1,4 mil. As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas da próxima segunda-feira (18) às 16 horas de terça-feira (19). A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais.

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, por meio da Prova de Títulos, de caráter classificatório. Para mais informações, confira o edital no Diário Oficial de Campo Grande, a partir da página sete.