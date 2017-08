Prefeitura abre processo seletivo com vagas para nível superior, médio e fundamental

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges) e de Assistência Social (SAS), publicou nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a realização de processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por tempo determinado, de profissionais de nível superior, médio e fundamental, para desempenhar funções nos serviços da Assistência Social do município. São nove (09) vagas no total, com salários que variam de R$ 1,1 mil a R$ 2,8 mil.

O edital 01/2017-01 publicado na edição 4.973 do Diogrande prevê oportunidade para profissional de nível superior para desempenhar função de coordenador e supervisor técnico, bem como de nível médio para desempenhar a função de apoio técnico e de profissional de nível fundamental para desempenhar a função de motorista nos serviços da Assistência Social.

As inscrições serão realizadas nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, no horário das 8h às 10h30min e das 13h30min às 16h, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) – Rua dos Barbosas, n. 321, Bairro Amambaí, Campo Grande-MS.

O local de lotação será definido pelo setor responsável pelo Programa Acessuas Trabalho, de acordo com as necessidades existentes na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quem quiser conferir o edital na íntegra, poderá acessar o documento no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

