Inscrições para cargos administrativos da prefeitura começam amanhã, 9

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) abre nesta quarta-feira (9) inscrições para processo seletivo simplificado que irá contratar, por tempo determinado, profissionais para desempenhar as funções de auxiliar administrativo e financeiro. Para esses candidatos será exigido nível médio de escolaridade. As informações estão na edição do Diário Oficial desta terça-feira (8).

Também serão selecionados profissionais para atuar como marceneiro, auxiliar de manutenção e agente de patrimônio, que deverão ter Ensino Fundamental. Ao todo serão selecionados 462 profissionais.

A seleção deste processo envolverá as seguintes etapas: realização da inscrição via internet e prova de títulos. O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as necessidades existentes nas unidades escolares da Rede Municipal.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da prefeitura, através do link www.campogrande.ms.gov.br, no período das 10 horas desta quarta-feira(9) até às 18 horas de sexta-feira (11).

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site da prefeitura e preencher eletronicamente a “Ficha de Inscrição” correspondente à função temporária a qual pretende se inscrever. Ao inscrever-se o candidato deverá optar pelo cargo correspondente à função temporária que pretende concorrer.

A inscrição somente será confirmada se o candidato preencher de forma completa e correta, assinalando todos os campos eletrônicos de caráter obrigatório.

O candidato deve guardar o comprovante gerado ao término da sua inscrição, que será enviado para o e-mail informado pelo candidato, que servirá como documento comprobatório da realização da inscrição. O documento deverá ser impresso.

A partir do dia 14 de agosto será publicada no Diário Oficial do Município a relação das inscrições deferidas, fazendo a convocação para a entrega dos títulos, comprovante de inscrição e da cópia de um documento oficial com foto.

