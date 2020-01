Prefeitura abre inscrições para orientação vocacional aos jovens

Os atendimentos coletivos são divididos em turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para Orientação Vocacional.

Os atendimentos coletivos são divididos em turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Os atendimentos individuais são distribuídos durante a semana em vários horários.

Para o Subsecretário de Juventude Maicon Nogueira, a orientação vocacional faz parte do processo de inserir o jovem no mercado de trabalho. “Trabalhamos com a filosofia de orientação, capacitação e empregabilidade para os jovens acima de 15 anos e oferecer totalmente gratuito a orientação vocacional é preocupar-se com o futuro de nossos jovens”. Explica Maicon.

Os atendimentos são realizados pela psicóloga Sueli Cezário da Fonseca, formada há 23 anos pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, Pós-Graduada em Psicologia do Trânsito pela UCDB e Pós-Graduada em Aconselhamento Pastoral e Familiar pela Unific/Fathel, atua como psicóloga perito examinadora credenciada ao Detran-MS e Polícia Federal.

A orientação vocacional é um conjunto de práticas destinadas ao esclarecimento da problemática vocacional. Trata-se de um trabalho preventivo cujo objetivo consiste em providenciar os elementos necessários para possibilitar a melhor situação de escolha para cada sujeito.

A orientação vocacional pode ter lugar de forma individual ou coletiva, uma vez que compreende atividades ligadas tanto à exploração pessoal como à análise da realidade através de informação sobre a oferta acadêmica e as particularidades do mercado do trabalho.

Para agendar atendimento na Orientação Vocacional, ligue 3314-3577 ou acesse pelo whatsapp (67)9. 9155-0831 ou pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Confira o cronograma:

Atendimento Coletivo

Turma 1 Turma 2 Turma 3

Seg/Qua Seg/Qua Terça

9h30 às 11h 14h às 15h30 18h às 20h30

Atendimento Individual

Seg/Qua Terça Quinta Sexta

8h às 9h30 17h30 às 18h 13h30 às 17h 15h às 16h30

15h30 às 17h