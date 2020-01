Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Vendas e Persuasão 2.0 na Uniderp

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para o curso de Vendas e Persuasão 2.0: Do Atendimento Encantador ao Fechamento. O evento acontece dos dias 12 a 14 de fevereiro, das 19h às 21h30, na Uniderp – Avenida Ceará, nº 333.

Serão abordados oito temas em três dias: Planejamento e Gestão de Vendas (CRM); Estratégia de Funil de Vendas; Neurociência e PNL para Vendas; Atendimento Encantador: “Estudo de Caso Disney”; Gatilhos Mentais de Persuasão; Técnicas de Negociação na Prática; Técnicas de Fechamento de Vendas; Atendimento Encantador: “Estudo de Caso Cirque du Soleil”.

As aulas serão ministradas por Oswaldo Neto, formado em Gestão de Negócios, Teologia e Psicanálise, CEO e Fundador do Instituto ONe Editora Líder Alpha, Master Trainer em Coaching, PNL, Hipnose e Terapias Rápidas.

Para o subsecretário de Juventude Maicon Nogueira, a criação dessa segunda edição deu-se a partir da grande procura do curso. “Estamos honrando uma promessa com quem queria fazer o curso, mas não conseguiram pelo número limitado de vagas no primeiro evento. Esta segunda edição será muito especial, pois além de ser totalmente gratuito, serão três encontros com Oswaldo Neto, um dos melhores especialistas em vendas do Brasil”, explica Maicon.

Interessados em participar do curso de Vendas e Persuasão 2.0: Do Atendimento Encantador ao Fechamento, podem ligar no número 3314-3577, ou acessar via whatsapp (67) 99155-0831 ou ir pessoalmente na sede da Subsecretaria de Política para a Juventude – localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Sobre o palestrante:

Oswaldo Neto trabalhou como consultor credenciado ao Sebrae por 5 anos; especializou-se em alavancagem de negócios e alta performance. Autor de 10 livros sobre desenvolvimento pessoal, mais de 10.000 horas de treinamentos, palestras e coaching.