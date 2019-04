Prefeitura abre inscrições para o 27º Levanta Juventude com 200 vagas

WhatsApp Image 2019-04-23 at 14.11.46

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para o 27º Levanta Juventude do dia 6 a 10 de maio, das 13h às 17h. O evento será realizado no auditório do Sebrae-MS, localizado na Avenida Mato Grosso, 1661 – centro.

O Levanta Juventude disponibiliza 200 vagas gratuitas para jovens de 15 a 29 para participarem, durante 5 dias, de palestras e dinâmicas como por exemplo; Comportamento Organizacional, Marketing Pessoal, Dicção e Oratória, Liderança, Criatividade e Inovação. Todas as palestras são desenvolvidas e apresentadas pelos próprios palestrantes.

Com mais de 5 mil jovens capacitados em apenas dois anos, o Programa Levanta Juventude é referência em políticas públicas, voltada para os jovens todo o Brasil. No encontro de gestores municipais de juventude, realizado em Brasília-DF no começo deste mês, o Subsecretário Maicon Nogueira, representando a Prefeitura de Campo Grande, apresentou para o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE – a metodologia desenvolvida e aplicada aos jovens da Capital Sul-Mato-Grossense.

Para o Subsecretário de Políticas para a Juventude Maicon Nogueira, a realização da 27ª edição do Programa Levanta Juventude, é demonstração de confiança e comprometimento para com os jovens campo-grandenses.

“Ter a confiança do nosso prefeito Marquinhos Trad é saber que estamos no caminho certo e realizar um evento pela 27ª vez, é ter a certeza da confiabilidade de nossos jovens”. Explica Maicon.

Para participar do 27º Levanta Juventude, o jovem deve ligar para (67) 3314-3577 ou encaminhar-se à sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.