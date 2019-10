Prefeitura abre inscrições para curso em empreendedorismo e desempenho em vendas

O curso está embasado no artigo 14, do Estatuto da Juventude - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, abre inscrições para o curso de formação de Jovens Empreendedores, em continuidade com o Programa Inova Jovem, que acontecerá nos dias 28 a 01 de novembro, no auditório do bloco A da Universidade Católica Dom Bosco, localizado na Avenida Tamandaré, 6000 – Bairro Jardim Seminário.

O curso é voltado para pessoas que querem empreender, empresários e microempresários. Com duração de cinco dias, o evento abordará temas como; Gestão Financeira – entenda melhor seu negócio; Startup – uma nova forma de fazer negócio; Empreendedorismo – na advocacia e mídias digitais; Vendas – o que o futuro nos reserva.

O Subsecretário Maicon Nogueira destaca que o programa Inova Jovem é uma oportunidade aos empreendedores de se aperfeiçoarem e entender o dinamismo que existe no mercado.

“O Inova Jovem vem para elucidar a realidade e obstáculos que o empreendedorismo tem, mas com conhecimento do mercado, público-alvo, qualidade no atendimento e dedicação o caminho até o sucesso empresarial será uma questão de tempo”, explica Maicon.

Considerado uma ferramenta de empreendedorismo para jovens, o Inova Jovem é um programa criado pela Secretaria Nacional de Juventude com o objetivo de auxiliar na autonomia financeira. A partir deste ano, a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), está disponibilizando aulas do Inova Jovem.

O curso está embasado no artigo 14, do Estatuto da Juventude, que determina que é direito do jovem a profissionalização, o trabalho e a renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social. Para tanto, devem ser adotadas políticas públicas voltadas para a promoção do trabalho para a juventude, como pretende este projeto, com o objetivo de cumprir o inciso V do artigo 15, da mesma lei – “adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do estágio, aprendizagem e trabalho para a juventude”.

Para garantir uma vaga no Programa Inova Jovem, o interessado deve ligar para o celular de Luan (67) 99170-6657 ou (67) 99859-5201.