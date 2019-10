Prefeitura abre inscrições de curso em vendas e atendimento para vendedores da área central da Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande abre inscrições para o Reviva Técnicas Avançadas em Vendas e Atendimento nos dias 25 a 27 de novembro - Foto: Divulgação

Pensando em estender o projeto Reviva aos lojistas, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Semju), abre inscrições para o Reviva Técnicas Avançadas em Vendas e Atendimento nos dias 25 a 27 de novembro no auditório do Sicredi localizado na Avenida Afonso Pena, 2790 – centro.

O curso é voltado para os vendedores do comércio da área central da Capital. Com o objetivo de melhorar atendimento e aumentar as vendas.

Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, a iniciativa de incluir os lojistas e seus colaboradores no projeto Reviva Campo Grande, demonstra o interesse que o prefeito Marquinhos Trad tem com a melhoria das vendas e atendimento no comércio central da Capital. “A ideia é incluir todas as pessoas que contribuem para melhorar as relações de comércio no centro revitalizado de Campo Grande”, explica Maicon.

Para o gerente geral das lojas Beco Acessórios, Djalma Nogueira Santos Júnior, a iniciativa pública é de grande valia, pois capacita equipes de vendedores da área central. “Nós, das lojas Beco, participaremos do curso, pois é de suma importância para todos que visam melhora nas vendas e atendimento à população da nossa Capital”, destaca.

O Reviva Campo Grande promove ações que valorizam as melhorias realizadas na área central e também orientam a população de como usufruir dessas mudanças como por exemplo; acessibilidade, ações culturais, rede elétrica modernizada, teorias e práticas sobre a rua 14 de julho, reconhecendo patrimônio histórico e cultural. As obras entram em sua fase final em novembro, com previsão de entrega no dia 29.

Para participar do curso gratuitamente acesse o WhatsApp (67)9.9155-0831 para informações ligue 3314-3577 – Subsecretaria de Políticas para a Juventude, Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Cronograma Reviva Vendas:

Dia 25 a 27 de novembro, 18h30 às 20h30, auditório do Sicredi – Avenida Afonso Pena, 2790, próximo à praça do Rádio Clube.

Dia 25/11 – Paulo Rocha, tema: Como obter a alta performance no seu negócio e gerar resultados exponenciais.

Dia 26/11 – Leonardo Camy, tema: Vendas – o que o futuro nos reserva.

Dia 27/11 – Oswaldo Neto, tema: Como vender qualquer coisa para qualquer pessoa.