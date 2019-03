Prefeitura abre Edital de Credenciamento para parcerias com Organizações da Sociedade Civil

A Prefeitura de Campo Grande divulgou o Edital de Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, que abre cadastro para que as entidades sem fins lucrativos possam formalizar parceria voluntária junto a Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

O edital é uma das exigências da lei federal 13.019/14 que estabelece parcerias entre os governos e as entidades do terceiro setor, e conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, as entidades só poderão fazer Acordo de Cooperação após apresentação e aprovação das propostas.

“Essa etapa é necessária para que as entidades possam celebrar termos de cooperação com a municipalidade. Todas as empresas sem fins lucrativos, que tem projeto esportivo poderão se inscrever, lembrando que não terá repasse financeiro e o objetivo é fazer parceria voluntária em regime de mútua cooperação”, avaliou Terra.

Os interessados devem encaminhar a solicitação de credenciamento, acompanhada com a documentação exigida, pelo edital e entregar no gabinete da Funesp na Rua Paulo Machado, n.663.

Confira o Edital no site: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande