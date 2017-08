Prefeitura abre doze vagas para contratação temporária na Sisep

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Infraestrutura e Serviços Públicos, publicou nesta quinta-feira (10) o Edital 01/2017-01 do processo seletivo simplificado para contratação temporária de doze profissionais para desempenhar funções de nível superior e de ensino médio na Sisep, para realização de trabalhos de instalação, operação e manutenção de equipamentos de iluminação pública.

O processo seletivo simplificado tem por objetivo selecionar candidatos para contratação temporária, por prazo determinado, sob o regime jurídico administrativo, para exercer funções por 40h (quarenta horas semanais) conforme as condições previstas no edital, publicado na edição 4.969 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A contratação visa atender necessidade de excepcional interesse público.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura: www.campogrande.ms.gov.br, no período das 10 horas do dia 11/08/2017 às 10 horas do dia 14/08/2017. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos no edital. Os candidatos convocados atuarão por um prazo de seis meses, e vínculo pelo regime jurídico-administrativo.

O edital prevê seis (06) vagas para Técnico de Operações (ensino médio completo e experiência na área de instalações), com salário de R$ 2,5 mil. E, para a função de Gestor de Operações – graduação em Engenharia Civil (2 vagas), Engenharia Elétrica (duas vagas) e Arquitetura e Urbanismo (duas vagas), com salário de R$ 5,2 mi.

Quem tiver interesse em conferir o edital, na íntegra, poderá acessar o Diogrande, que está disponível no site www.campogrande.ms.gov.br/diogrande.

