Prefeitos e gestores da Assistência Social destacam investimentos do Governo do Estado na área

Campo Grande (MS) – Durante a abertura do “Encontro Estadual da Política de Assistência Social em Mato Grosso do Sul: Gestão Municipal 2017/2020”, (confira matéria aqui), realizada na manhã desta quinta-feira (09), na Escola do Sistema Único de Assistência Social “Mariluce Bittar”, na Capital, prefeitos e gestores participantes destacaram o importante apoio do Governo do Estado, mesmo em época na qual o país todo passa por dificuldades financeiras e de investimento.

Na oportunidade, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado da titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, anunciou o aumento em 7,5 % do cofinancimento da Assistência Social, realizado diretamente do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social, e ainda entregou veículos para nove municípios do estado, fruto de parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA).

O prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, aponta como fundamental a parceria com o Governo do Estado, principalmente para seu município que, conforme seus dados, tem seis aldeias, vários assentamentos e quatro mil quilômetros de estradas rurais. “Esse veículo vem em boa hora. Para nós significa muito e certamente poderemos atender ainda melhor nossa população”, pontuou.

Além de Sidrolândia, Aquidauana, Brasilândia, Coronel Sapucaia, Ivinhema, Jardim, Juti, Rio Brilhante, Rio Negro também foram contemplados com veículos que serão utilizados pela equipe volante do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que é responsável por realizar a busca ativa de famílias, desenvolvendo o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e demais serviços de Proteção Básica, dentro da Assistência Social.

A gestora da área, em Novo Horizonte do Sul, Margarida Silva, com mais de oito anos de experiência de Assistência Social, ressalta a necessidade de se olhar cada vez mais pela política específica. “Temos em nossa cidade o CRAS que atende mais de 150 famílias mensalmente e que presta um serviço de qualidade. Com a manutenção e o aumento do cofinanciamento na área temos condições de planejar e executar com mais tranquilidade”, reforça a gestora destacando a força do encontro, que segundo ela, permite ainda uma troca de experiência de casos entre os participantes.

