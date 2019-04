Prefeitos do interior comemoram liberdade em recursos federais

PEC 61/2015 teve a tramitação acelerada para passar pelos dois turnos de votação no mesmo dia e agora segue para a Câmara dos Deputados - Divulgação

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (9) uma proposta de emenda à Constituição que permite a transferência direta de recursos federais para Estados e municípios, através de emendas parlamentares individuais ao orçamento. A PEC 61/2015 teve a tramitação acelerada para passar pelos dois turnos de votação no mesmo dia e agora segue para a Câmara dos Deputados. O assunto foi destaque na “Marcha dos Prefeitos” que se encerrou ontem. Para falar sobre o assunto, o prefeito de Bataguassu e presidente da Associação dos Municipios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASSUL), Pedro Caravina, concedeu uma entrevista pelo telefone ao programa “Giro Estadual de Notícias”, desta sexta-feira (12).

“Sem sombra de dúvidas, foi a maior marcha já realizada dessas 22 edições. Nós tivemos um numero recorde de participantes, sendo quase 10 mil inscritos. A marcha é o momento mais esperado pelo prefeito, pois as grandes conquistas dos municípios acontecerão na marcha que estava cercada de expectativa. Foram destacados 22 avanços que ocorreram no evento”, diz o prefeito.

Pedro cita alguns dos pontos importantes que aconteceram na marcha. “Nós temos um projeto que estava tramitando, que é de 1% a mais do Fundo de Participação dos Municipios (FPM). Em discurso, o presidente Bolsonaro aprovou essa idéia e deve gerar para o MS, mais um FPM mensal para cada município o que é muito importante. Tivemos também uma palestra com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que apresentou uma proposta de aumento de repasse de recursos para a saúde da família, mas com uma contrapartida dos municípios: a abertura dos postos de saúde no período noturno e no horário do almoço”, informa Caravina.

O prefeito informa que as expectativas para os gestores dos municípios do MS são as melhores possíveis, e salienta que a maior satisfação de um gestor é poder cumprir com as obrigações como prefeito e dar uma qualidade de vida melhor para a sua população.