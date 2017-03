Prefeitos de Nioaque e de SÃ£o Gabriel do Oeste solicitam recursos para rede de Ã¡gua em assentamento e para o Projeto Luzes do Cerrado

Os prefeitos das cidades sul-mato-grossenses de Nioaque, Valdir Júnior, e de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, solicitaram esta semana ao deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) que viabilize recursos para obras em assentamento rural e para viabilizar o Projeto Luzes do Cerrado.

O gestor municipal de Nioaque pediu, na tarde de ontem, recursos para a perfuração de poço artesiano e construção de 23 quilômetros de rede de distribuição de água que vai atender as 88 famílias do Assentamento Uirapuru, localizado no município. O pleito atende abaixo-assinado elaborado pelas famílias, por meio da Associação da Agricultura Familiar das Pequenas Produtoras Rurais do Uirapuru, que reivindica o sistema de distribuição de água há cerca de 20 anos.

Também o parlamentar sul-mato-grossense conversou na tarde de terça-feira com o prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, sobre emendas ao Orçamento da União que garantam obras de infraestrutura ao município.

No encontro, o prefeito ressaltou a importância em viabilizar o Projeto Luzes do Cerrado, que é decoração natalina criativa feita com garrafas pet pela população local, que tem como tema o bioma do Cerrado.

O deputado enfatizou que vai ao Ministério do Turismo para viabilizar o projeto, por ser de grande importância para fomentar a cultura regional no período natalino, impulsionando a economia no município e região.

Veja Também

Comentários