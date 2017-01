Prefeito vistoria tapa-buraco e espera triplicar equipes

O prefeito Marquinhos Trad esteve na manhã desta segunda-feira (2) vistoriando trabalhos de tapa-buraco. Ele disse que vai cobrar das três empresas com contratos em vigor a execução dos trabalhos de tapa-buraco e afirmou que nas próximas semanas serão estruturadas equipes para abrir até 20 frentes de serviço de recomposição dos trechos esburacados do pavimento. De imediato, o número de equipes passará de seis para 15.

O prefeito ainda disse que dará prioridade a vias de maior circulação de veículos e itinerários do transporte coletivo. Em vez de simplesmente fechar os buracos, enchendo de massa asfáltica, será refeita a base, recolocado e impermeabilizado o pavimento.

Marquinhos Trad acompanhou uma das frentes de serviço iniciadas hoje, o cruzamento da Rua Bahia com a Avenida Mato Grosso, trecho praticamente intransitável com a multiplicação de buracos.

Pagamentos em dia

Ainda hoje Marquinhos se reunirá com os empresários para assumir o compromisso de pagar em dia os serviços executados durante sua administração, fixando, mais adiante, um calendário de pagamento dos créditos atrasados. “Vamos honrar os compromissos, mas exigir das empresas um serviço de qualidade”.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Rudi Fiorise, ao invés de simplesmente jogar massa asfáltica e tapar o buraco, optou-se por uma técnica de execução que garante maior durabilidade do serviço. “Na forma como tradicionalmente fazia o serviço, os buracos voltavam tão logo voltasse a chover, gerando desperdício de recursos públicos”, explicou.

O engenheiro Ariel Serra, que atuará na coordenação e fiscalização do serviço, explicou que a partir de agora as empreiteiras foram orientadas a recortar o buraco, refazer a base, compactar e no dia seguinte já fazer o acabamento, com a impermeabilização do pavimento.

A Secretaria montará ainda uma estrutura de fiscalização (integrada por engenheiros) para acompanhar o andamento e a qualidade do tapa-buraco. Marquinhos também cobrará um ano de garantia do serviço prestado.

“Se antes disso o buraco reaparecer, a empreiteira terá de refazer, sem cobrar nada da Prefeitura”, comentou. Ele conta com o envolvimento da população neste monitoramento.

