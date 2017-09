Prefeito vistoria obras de asfalto e drenagem no Nova Lima

O prefeito Marquinhos Trad esteve na manhã desta quinta-feira (21) no Nova Lima para vistoriar as obras de infraestrutura urbanísticas que estão sendo realizadas no bairro. Lançada há 40 dias, a obra dotará a região de rede de esgoto, drenagem, asfalto, calçada com piso tátil e sinalização de trânsito.

Serão asfaltados 20,7 quilômetros de vias e recapeados mais de 3,5 quilômetros de vias, contempladas ruas como a Marquês de Herval, que receberá drenagem e terá o pavimento refeito; a última quadra da Jerônimo Albuquerque e a duplicação da Avenida Zulmira Borba, que atravessa o bairro e serve de acesso a conjuntos habitacionais como Oscar Salazar, José Tavares e Tarsila do Amaral. Nesta etapa o projeto atenderá o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval Jerônimo Albuquerque; Zulmira Borba e Cônsul Assaf Trad.

Nesta manhã o prefeito esteve na Rua Zulmira Borba, entre as ruas Nefe Pael e Firmo Cristaldo, e avaliou como positivo o andamento dos trabalhos. “Os serviços estão sendo muito bem realizados, com toda estrutura necessária. Hoje vimos aqui os técnicos presentes nas obras, orientando e dando toda a logística para que as obras tenham qualidade. É assim que a nossa gestão atua, com compromisso e cuidado com o bem público”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

A cozinheira Francisca Vieira dos Santos disse ao prefeito que a obra era aguardada há muitos anos. “A gente espera esse asfalto há muito tempo e acredito que isso vai ser muito bom para o comércio. Quando chove mesmo o movimento diminui muito, como o cliente vai sair de assa, comer no restaurante com a rua cheia de lama”, disse.

Já a microempresária Antônia Maria Sérgio falou que a expectativa e de melhora no movimento. “A gente espera que melhora, porque o comércio está muito difícil e a nossa esperança é que as obras tragam melhorias e movimentação para o bairro”, disse.

No restante do bairro (acima da Jerônimo de Albuquerque e após a Avenida Zulmira Borba) a pavimentação ocorrerá em novas etapas, que serão licitadas em 2018. Sem as contrapartidas, o projeto está orçado em R$ 47 milhões, para execução de 23,04 de drenagem; 54 km de pavimentação e 2 quilômetros de recapeamento.,

Etapa A

A etapa A da pavimentação e drenagem cobrirá o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval, Jerônimo de Albuquerque, Zulmira Borba e Avenida Cônsul Assaf Trad. Serão implantados 8,75 quilômetros de drenagem, 19,38 km de pavimentação e 4,78 km de recapeamento. A drenagem contempla um tubo Armco de 1,20 metros de diâmetro, que atravessará sob a Avenida Cônsul Assaf Trad (na altura da Rua Eugênio Lima), no chamado método não destrutivo. Ele terá a função de escoar toda a água pluvial do Nova Lima num piscinão (bacia de retenção) existente nos fundos do Alphaville. Esta intervenção resolverá o problema de erosão que surge num dos acessos ao Shopping Bosque dos Ypês.

Nesta primeira etapa da pavimentação do Nova Lima está programado o asfaltamento das ruas Sócrates; Dona Maria Izabel; Dom Sebastião Leme; Santo Inácio de Loiola; Júlio Prestes; Eugênia Lima; Randolfo Lima; Assunção Borba; Martin Faustino; Botafogo; Eugênio Silvério; Alfredo Borba; Padre Antonio Franco; Firmo Cristaldo; Galileu; Aquiles; Celina Baís Martins, além das avenidas Carlota Joaquina e Cândido Garcia.

Veja Também

Comentários