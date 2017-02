Prefeito vistoria início das obras de pavimentação na rua Guia Lopes

Maruinhos Trad conversa com o comandante do 3º grupamento de engenharia do Exército, coronel Moacir Rangel / Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad acompanhado do secretário Municipal de Infaestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, e do comandante do 3º grupamento de engenharia do Exército, coronel Moacir Rangel, vistoriou na manhã desta segunda-feira (13) o início das obras de requalificação de vias.

Marquinhos Trad destacou a qualidade dos serviços executados sob a competência do Exército Brasileiro para o recapeamento das ruas Guia Lopes, Brilhante, avenida Bandeirantes e as duas pistas da Avenida Gunter Hans. “Fizemos o reordenamento do projeto, que vai trazer mais qualidade nos serviços de pavimentação. Vamos terminar os trabalhos neste trecho e concentrar os trabalhos na Rua Brilhante”, comentou.

O prefeito ressaltou que o projeto estava quase perdido e foi recuperado pela equipe de trabalho da prefeitura e do Exército. “Com este trabalho recuperamos a confiança da população. Este é um trabalho que terá mais durabilidade e no mínimo um tempo de vida útil por mais de cinco anos”, afirmou.

O comandante do 3º Grupamento de Engenharia do Exército, coronel Moacir Rangel, explicou que os trabalhos começaram pela Guia Lopes por ser um trecho com menor extensão e acredita que a população vai acostumar com os trabalhos. “Os serviços serão executados em três semanas”, previu.

O secretário Municipal de Infaestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, destacou a qualidade do asfalto que será colocado do lado esquerdo da pista. “Será colocado um material mais resistente nesta pista, que será exclusiva para o corredor do transporte coletivo”, relatou.

O secretário-adjunto da Sisep, Ariel Serra, também reforçou a qualidade dos serviços de requalificação de vias. “Antes de executar os trabalhos como prevê no projeto executivo foi medido o impacto das vias com o sistema Falling Weight Deflectometer (FWD). Com este sistema temos a previsão exata da espessura do asfalto e também a resistência e durabilidade”, concluiu.

