Prefeito vistoria autódromo para realização da Copa Truck na Capital

Campo Grande sediará a segunda etapa da Copa Truck, Mercedes-Benz Challenge e a Hyundai Copa HB20 neste fim de semana. O prefeito Marquinhos Trad ,acompanhado do diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), Rodrigo Terra, e da secretária da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Melissa Tamaciro, fez a vistoria no Autódromo Internacional de Campo Grade nesta tarde. Na ocasião, o prefeito destacou todo o trabalho até a chegada das provas.

“Há onze meses estamos preparando o autódromo para este domingo (14). Nós estamos trazendo uma opção de lazer aos campo-grandenses e para todos os sul-mato-grossenses. Com este evento, a gente movimenta toda a rede financeira da cidade. Nós viemos do centro e observamos que os três hotéis estão lotados. As pessoas vão andar de táxi, ir ao shopping e isso movimenta o comércio da cidade. Fora isso, nós temos o mercado de turismo e nós estamos franqueando a eles um local de visitação. Tudo isso é bom para cidade e gera empregos. Na minha gestão nós não vamos medir esforços para a realização das provas em nossa cidade”, frisa Marquinhos.

A diretora geral da copa Truck, Vanda Camacho, destaca que a expectativa para o evento é muito boa. “Esperamos que o tempo fique firme para fazermos um bom espetáculo aqui em Campo Grande”.

Para a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, com o evento é possível fazer uma movimentação completa da cadeia do turismo, tendo o primeiro impacto nos hotéis e restaurantes.

“Este evento é muito importante, porque movimenta a cultura e o turismo. Os visitantes entregam para nossa gente um ativo econômico, e a gente entrega para eles a cultura de nossa gastronomia. Campo Grande está posicionado como turismo de negócio. Quando a gente fala de uma Capital de turismo e negócio engloba fortemente o esporte, porque nós somos uma capital que tem essa característica de aventura com a natureza muito arraigada no nosso DNA. Para nós o evento esportivo e fundamental e estratégico porque movimenta a economia de nossa Capital”, diz Melissa.

A secretária de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro lembra que nesta etapa recebe, entre pilotos e equipe, um total aproximado de 700 pessoas de todo o Brasil.

“Diretamente, esse público movimenta, em media, 350,00 reais/dia, consumindo serviços e produtos do trade do turismo Na conta, temos um total direto em movimentação de hotéis, restaurantes, compras locais, sendo um total aproximado de dois milhões de reais na nossa localidade. O outro lado do impacto econômico está na contratação de serviços diretos e indiretos para a montagem do evento, que movimentará, aproximadamente, R$ 1.000.000,00 em serviços, impactando entre 300 e 400 pessoas direta e indiretamente nas contratações”, Diz Melissa.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, aponta os ajustes que foram feitos no Autódromo de Campo Grande e na pista de corrida para realização das provas do domingo.

“Fizemos as melhorias por metas, para que estas provas viessem a Campo Grande e as outras além dessas. Fizemos o acerto com a Federação de Automobilismo para que outras provas aconteçam em Campo Grande. Tem algumas obras que a população não consegue ver. Mas fizemos o muro de contenção, que é muito importante para proteger os pilotos participantes das corridas. Fizemos melhorias nas curvas em zebras e agora temos outras ações para fazer nas melhorias ainda este ano. Tudo isso é feito com a estrutura da Prefeitura, com o trabalho dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura”, finaliza Rodrigo.

Uma preocupação da Prefeitura é o acesso ao local no momento dos grandes eventos esportivos de automobilismo. Neste ano, a Prefeitura, em parceria com PRF, Polícia Municipal e Agetran, construíram um plano de ação, conforme comentou Rodrigo terra, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Com 3.588 metros de pista, o Autódromo Internacional de Campo Grande receberá ainda em agosto a Stock Car prevista para o dia 29.

Programação

No domingo (14), se iniciam com treinos de aquecimento das três categorias antes atividades promocionais, que compreendem voltas rápidas com convidados e visitação aos boxes. Às 11h20 (de Brasília, 10h20 local), pelo Band Sports, acontece a primeira corrida do dia, do Mercedes-Benz Challenge. A Copa Truk define seu campeão com duas corridas na sequência a partir das 13h (de Brasília, 12h local) com transmissão do SporTV3. Encerrando a programação, a Hyundai Copa HB20 completa a primeira rodada de sua história às 14h (de Brasília, 15h local), ao vivo pelo Band Sports.

Serão nada menos que cinco corridas em dois dias: quatro delas acontecem no domingo, enquanto o sábado ficará responsável pelos treinos de classificação e a primeira prova da Hyundai HB20, que abre sua rodada dupla às 14h45 no horário de Brasília (13h45 local), logo após a tomada de tempos da Copa Truck e antecedendo a do Mercedes-Benz Challenge. Já a sexta-feira ficará reservada aos treinos livres: juntando os três campeonatos, serão dez sessões de carros na pista, com oito no sábado – isso sem contar as ações promocionais e visitação nos boxes. Ou seja: serão dias repletos de ação.

