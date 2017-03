Prefeito visita obra e pede ajuda da população para fiscalizar serviços públicos

O prefeito Marquinhos Trad voltou a convidar a população de Campo Grande para ajudar na fiscalização dos serviços públicos na Capital. Na tarde desta sexta-feira (10), durante vistoria à obra de recapeamento na rua Brilhante, que faz parte do projeto de requalificação de vias que integram o corredor sudoeste do transporte coletivo, o chefe do Executivo Municipal lembrou que qualquer cidadão pode dar a sua contribuição, fazendo denúncias ou sugestões.

“Quero pedir aos cidadãos da nossa Capital, para que sejam fiscais junto comigo, dos serviços executados na cidade. É importante e eficiente esse tipo de acompanhamento. Quando recebo alguma denúncia, faço questão de ir pessoalmente até o local para verificar se corresponde. Quando a pessoa estiver passando pela rua e observar uma obra e tiver qualquer dúvida, peço que se aproxime, faça seu questionamento e, não satisfeita com a resposta, nos procure. Temos hoje uma Ouvidoria eficiente, que está ali para acolher não apenas reclamações, mas também recebe sugestões para melhorar os serviços”, lembra Marquinhos.

O telefone da Ouvidoria é o 3314-4639.O contato pode ser feito também por e-mail, no endereço [email protected].

Brilhante

Depois de concluir a 1ª etapa do recapeamento na rua Guia Lopes, as equipes do Exército Brasileiro executam o serviço na rua Brilhante, no trecho que compreende as ruas Argemiro Fialho, Vicente Solaris e Salim Maluf.

O serviço de fresagem (que consiste basicamente na retirada do pavimento antigo) já foi executado em um trecho de 650 metros, na extensão das ruas Argemiro Fialho e Salim Maluf. É importante lembrar que as equipes dos militares pularam a quadra inicial da Brilhante (da Guia Lopes até a Argemiro Fialho), porque o trecho receberá obras de drenagem, previstas para iniciar em abril.

Durante a vistoria do prefeito, o major Márcio Augusto, responsável pelos trabalhos no local, explicou que esta etapa foi planejada prevendo o período de chuva constante. Ele esclareceu que, até que volte a estiagem, as atividades estarão voltadas para a fresagem, para ganhar tempo e tornar a execução da obra mais ágil.

CRS Nova Bahia

Também nesta sexta-feira (10), o prefeito Marquinhos Trad usou o horário de almoço para fiscalizar o Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Nova Bahia. Ele aproveitou a visita para informar aos funcionários da unidade que a reposição dos medicamentos começará a ser feita nos próximos dias, e que há um planejamento em andamento para evitar a falta de remédios e suprimentos, que se tornou frequente nos últimos anos.

“Sabemos da real situação da Saúde hoje em Campo Grande. Estamos empenhados desde o primeiro dia de gestão na busca de soluções para as questões mais urgentes como garantir a medicação e o atendimento nas unidades. Isso é prioridade. O primeiro lote de insumos para atender as farmácias chegou ontem”, informou o prefeito.

